يقي من السرطان ويقلل التهاب المفاصل.. فوائد لم تعرفها من قبل عن الثوم

يبعد أغلب الأشخاص عن تناول الثوم يوميا، ويجهلون مدى الفوائد والأهمية الصحية التي يقدمها لنا، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ عليك اكتشاف فوائد جمَّة له، لم تعرفها من قبل.



الدكتور فاروق الطاهر استشارى الطب البديل، قال إن تناول الثوم يوميا ،يقي من الإصابة بالسرطان، وذلك لاحتوائه على مضادات عالية من الأكسدة، لذلك يمنع الإصابة من السرطان.



وأشار الدكتور فاروق الطاهر استشارى الطب البديل، إلى فوائد كثيرة لتناول الثوم يوميا، من بينها ما يلي:



- يطهر جميع أجهزة الجسم من الجراثيم والبكتيريا والڤيروسات.



- يعتبر علاجا فوريا لنزلات البرد والسعال، وانسداد الأنف وأزمات الربو.



- علاج جيد لالتهابات اللثة والفم وآلام الأسنان.



- يساعد على خفض مستوى الضغط وجعله في حدوده الطبيعية.



- يساعد على انتظام نسبة السكر فى الدم ،لذلك يعتبر علاجًا فعّالًا لمرضى البول السكري.



ومن جهته، أشار الشيف علاء الشربيني إلى فوائد أخرى لتناول الثوم، كما يلي:



- يحسن مستوى الكولسترول الصحي.



- يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل .



- يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر.



- يساعد على تخلص الجسم من السموم.



- يعزز الأداء البدني للرياضيين.

