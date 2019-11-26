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فن

في عيد ميلاد علا غانم.. تعرف على عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:16 ص
علا غانم
علا غانم
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سعيد فراج
تحتفل اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، الفنانة علا غانم بعيد ميلادها الـ 48، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بدولة الكويت عام 1971، وبعد ذلك انتقلت إلى العيش في الإسكندرية.

التحقت علا غانم بكلية الفنون الجميلة ولكنها لم تكمل تعليمها حيث دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية ولم تكمل تعليمها فيه أيضا حيث صرحت بذلك مع الإعلامية راغدة شلهوب بأن مؤهلها الدراسي هو الثانوية العامة.

صنفت علا غانم كممثلة إغراء ولذلك اختارتها إيناس الدغيدي في فيلم سهر الليالي الذي صنف للكبار فقط، حيث حققت فيه شهرة وانتشارا واسعا.

بلغ رصيد علا غانم، الفني ما يقرب إلى 70 عملا ما بين الأفلام والمسلسلات منها الزوجة الرابعة وحديث الصباح والمساء وولي العهد.

تزوجت علا غانم 3 مرات، الأولى كانت من «وليد الضفراوي» وعمرها 17 عاما وأنجبت منه ابنتيها «كاميليا» و«فريدة» ووقع الطلاق بعد 5 سنوات لتتزوج ثانية من «أحمد المسلمي»، ثم تزوجت للمرة الثالثة من رجل الأعمال «عبد العزيز لبيب» وتعيش معه في أمريكا وما زالا متزوجان.
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