بومبيو وبن علوي: الحل السياسي هو الوحيد لضمان السلام في اليمن

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، خلال اجتماع لهما في واشنطن، الاثنين، الاتفاق الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بتسهيل من المملكة العربية السعودية.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نقلته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية - بأن الوزيرين اتفقا على أن الحل السياسي هو الوحيد الذي من شأنه وضع حد للصراع وضمان السلام والازدهار والأمن في اليمن.



ونقلت الوكالة تصريحات عن بن علوي عقب الاجتماع قال فيها إن "هناك مشاورات ويوجد توسط ورغبة في حل النزاع".



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة أطلقت مؤخرا جهودا للتوصل إلى تسوية يتم التفاوض عليها تؤدي إلى حل النزاع اليمني.