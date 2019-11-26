مصر تستعد للعرس المونديالي بـ4 صالات .. والاتحاد الدولي لليد يشيد باستعدادات الدولة

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، أن كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة العالم لكرة اليد 2021 تتم حاليا بشكل جيد ومتناسق بين جميع أطراف المنظومة المعنية باستضافة وتنظيم البطولة.



وأشار إلى أن منافسات البطولة ستجرى فى 4 صالات فى العاصمة الإدارية واستاد القاهرة وبرج العرب و6 اكتوبر.



وأوضح وزير الرياضة لـ"صدى البلد" أن الأعمال الإنشائية الجارية حاليا فى الصالات المستضيفة لمنافسات البطولة تجرى بشكل جيد ومن المقرر أن تنتهى فى التوقيتات المطلوبة وفقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لليد.



واشار إلى إن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة تتابع وتنسق وتشارك فى إدارة المنظومة الرياضية المصرية بكافة مفرداتها وبكافة أحداثها لأن اى انجاز يتحقق سواء على مستوى المنافسات أو استضافة الأحداث الرياضية القارية والعالمية هو انعكاس للحالة التي تعيشها مصر حاليا والذى يتضمن تنمية شاملة غير مسبوقة في شتى المجالات التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية بوجه عام.



واكد ان نجاح مصر فى تنظيم البطولة الأفريقية تحت 23 سنة ومن قبلها بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للكبار يضعنا أمام تحدى ومستوى من التميز لا يمكن بأن نقبل بما هو أقل من ذلك



وصرح انه لم يترك المنتخب الأولمبي يوم واحد قبل وخلال منافسات البطولة الأفريقية مرافقا للجهاز الفنى ورئيس اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم عمرو الجناينى وكنت حريص دائمًا على مطالبتهم يوميا بالاجتهاد في الملعب وتقديم عروض قوية حتى لو حصلت نتيجة سلبية، ورسالتي الوحيدة لهم كانت عليكم الأداء بروح في الملعب والنتيجة من عند الله، والحمد لله ربنا وفقنا في التتويج بالبطولة.



مؤكدا أننا سنبذل جهودنا لخروج بطولة العالم لكرة اليد بتنظيم مشرف لأن الدولة المصرية لا تقبل الا بالمستويات العالمية التى تليق بريادة مصر القارية وسمعتها العالمية.



وأوضح أن أعمال البنية الأساسية فى الصالات بدأت فى عام 2018 ووصلنا حتى الآن الى مستويات انجاز عالية ومتميزة تتناسب وقدرات الدولة المصرية والمؤسسات المصرية التى تتولى تنفيذ كافة الانشاءات والصالات الذكية متعددة الأغراض والتى سيتم استخدامها فى مختلف اللعبات .



وأوضح أن رئيس الوزراء هو رئيس اللجنة العليا لكأس العالم لكرة اليد ، وهو كوزير الشباب والرياضة مقرر اللجنة.



وأكد أن مجلس الوزراء اعتمد الموازنة العامة لاستضافة مصر للبطولة والفترة الماضية شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات مع اللجنة المنظمة ومدير البطولة حسين لبيب لمتابعة تطوير البنية التحتية وستتحول هذه الاجتماعات لكل أسبوعين.



وعلى هامش الحديث ، أجرى وزير الرياضة اتصالات بالفيديو كونفرانس مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والذى أكد خلالها على ثقته الكاملة فى قدرات الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة وكافة المؤسسات المعنية على انهاء كافة الاعمال المطلوبة والاستعدادات في شهر اكتوبر 2020



واكد رئيس الاتحاد الدولى أن الصالة الموجودة فى العاصمة الإدارية انتهت وجاهزة تماما وبدأنا من سنه ونسبة الانجاز 50 في المئة في صالتي اكتوبر وبرج العرب



كما وجه حسن مصطفى التهنئة لوزير الشباب والرياضة على انجاز تنظيم البطولة الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة وحصول المنتخب الأولمبي على لقب البطولة وتأهله للاولمبياد



وأوضح فى نهاية مكالمته ان اللجنة التى زارت الصالات وهناك لجات أخرى دورية للاطمئنان على جاهزية الملاعب والصالات المغطاه المستضيفة لمنافسات البطولة.