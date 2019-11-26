الملتقى الثاني للمبدعات العرب بالأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة٬ خلال الفترة من 4 وحتى 6 ديسمبر 2019 "الملتقى الثاني للمبدعات العرب" وتنطلق فعاليات الملتقى في تمام الخامسة من مساء الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 بمسرح الهناجر - ساحة دار الأوبرا المصرية.



ويتضمن الملتقى تكريم عدد من المبدعات اللاتي أسهمن بدور مهم وملموس في الشأن العام على الساحة العربية في المجلات المتعددة؛ حيث يتم تكريم 23 شخصية من 15 دولة عربية؛ من (سوريا - العراق - السودان - المغرب- لبنان -السعودية - سلطنة عمان- البحرين - فلسطين - الكويت - الإمارات- تونس- الجزائر- الأردن؛ ومصر)؛ كما يتضمن الملتقى تنظيم عدد من المحاضرات والحفلات الفنية والزيارات للمواقع الثقافية والأثرية).



وتأتي الدورة الثانية للملتقى بعد إقامة دورته الأولى في مارس الماضي ببيروت والتي نظمها ديوان اهل القلم وتم خلالها تكريم عدد من المبدعات العرب وكان من بينهن من مصر السفيرة مشيرة خطاب؛ والكاتبة هالة البدري.



ويكرم الملتقى في دورته الثانية كل من: إباء إسماعيل - سوريا / بثينة الناصري - العراق؛ بثينة خضر - السودان، بسيمة الحفناوي - المغرب، درية شرف الدين- مصر، دليلة الكرداني- مصر، سامية التمتامي- مصر، سلوى بكر- مصر، سلوى الخليل - لبنان، سمر الحمود - السعودية، شريفة اليحيائية - سلطنة عمان، عواطف عبد الكريم - مصر، فوزية رشيد - البحرين، لطيفة يوسف - فلسطين، ماري لوي- مصر، معصومة مبارك - الكويت، موزة غباش - الإمارات، نزيهة العبيدي - تونس، نعيمة بن يعقوب - الجزائر، نور الشربيني - مصر، نورا المطيري – الإمارات، هبة حندوسة - مصر، يمنى طريف الخولي - مصر.



كما وجهت اللجنة المنظمة الدعوة لعدد من اللاتي تم تكريمهن في بيروت لحضور الاحتفالية كضيوف شرف للدورة الثانية للملتقى وباعتبارهن مؤسسات مشروع الملتقى الذي ستطوف دوراته القادمة العواصم العربية المختلفة؛ ومن بينهن: دانا بخيت - السعودية، سامية حسين - البحرين، سعيدة خاطر- س . عمان، صفاء نصر الدين - فلسطين، غيداء أبو رمان - الأردن، فاطمة يوسف العلي - الكويت؛ بالإضافة إلى المصريتين السفيرة مشيرة خطاب، والكاتبة هالة البدري.

