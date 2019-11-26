مؤتمر الصحة والسلامة المهنية بالقابضة للمطارات يختتم أعماله اليوم

يختتم المؤتمر العلمي الثاني للسلامة والصحة المهنية، جدول أعماله، اليوم الثلاثاء، بإصدار عدة توصيات مهمة، تمهيدا لرفعها للقيادة التنفيذية والسياسية بوزارة الطيران المدني.



وشدد المشاركون في أعمال المؤتمر المنعقد بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على ضرورة تخصيص العام 2020 لاستعراض الدراسات الخاصة بمقترح مشروعات تسهم في تحويل المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة.



وكان الطيار أحمد ماهر جنينة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، افتتح أمس الاثنين، أعمال المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية والذي يحمل عنوان "واقع وآفاق السلامة والصحة المهنية كأحد محاور التنمية المستدامة" بحضور الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.



يناقش المؤتمر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وعلاقتها بالتنمية المستدامة ، التنمية المستدامة وعلاقتها بالسلامة والصحة المهنية ، السلامة الكهربائية و علاقتها بالتنمية المستدامة ،مبادئ العمل اللائق كأساس لتحقيق التنمية المستدامة ، سلامة و صحة العاملين ، التعامل مع الكوارث في المطارات المصرية ، حماية العاملين من مخاطر بيئة العمل طبقًا لمفهوم التنمية المستدامة بخطة مصر 2030.



جدير بالذكر أن هذا المؤتمر هو الثاني من نوعه الذي تعقده الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية حيث حقق المؤتمر الاول و الذي حمل عنوان ادارة و تحليل و تقييم المخاطر الوظيفية بالمطارات المصرية نجاحًا كبيرا و خرج بمجموعة من التوصيات الهامة التي تم تعميمها علي قطاع الطيران.



يحاضر في المؤتمر مجموعة من المحاضرين الدوليين والخبراء بوزارة القوي العاملة والاستشارين بقطاع الطيران المدني و يحضره 200 من العاملين بقطاع الطيران المدني.