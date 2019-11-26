ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مؤتمر الصحة والسلامة المهنية بالقابضة للمطارات يختتم أعماله اليوم

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:36 م
اللواء أحمد جنينة
اللواء أحمد جنينة رئيس القابضة للمطارات
Advertisements
نورهان خفاجي
يختتم المؤتمر العلمي الثاني للسلامة والصحة المهنية، جدول أعماله، اليوم الثلاثاء، بإصدار عدة توصيات مهمة، تمهيدا لرفعها للقيادة التنفيذية والسياسية بوزارة الطيران المدني.

وشدد المشاركون في أعمال المؤتمر المنعقد بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على ضرورة تخصيص العام 2020 لاستعراض الدراسات الخاصة بمقترح مشروعات تسهم في تحويل المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة.

وكان الطيار أحمد ماهر جنينة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، افتتح أمس الاثنين، أعمال المؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية والذي يحمل عنوان "واقع وآفاق السلامة والصحة المهنية كأحد محاور التنمية المستدامة" بحضور الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.

يناقش المؤتمر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وعلاقتها بالتنمية المستدامة ، التنمية المستدامة وعلاقتها بالسلامة والصحة المهنية ، السلامة الكهربائية و علاقتها بالتنمية المستدامة ،مبادئ العمل اللائق كأساس لتحقيق التنمية المستدامة ، سلامة و صحة العاملين ، التعامل مع الكوارث في المطارات المصرية ، حماية العاملين من مخاطر بيئة العمل طبقًا لمفهوم التنمية المستدامة بخطة مصر 2030.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر هو الثاني من نوعه الذي تعقده الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية حيث حقق المؤتمر الاول و الذي حمل عنوان ادارة و تحليل و تقييم المخاطر الوظيفية بالمطارات المصرية نجاحًا كبيرا و خرج بمجموعة من التوصيات الهامة التي تم تعميمها علي قطاع الطيران.

يحاضر في المؤتمر مجموعة من المحاضرين الدوليين والخبراء بوزارة القوي العاملة والاستشارين بقطاع الطيران المدني و يحضره 200 من العاملين بقطاع الطيران المدني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا لمؤتمر السلام والتنمية المستدامة.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان

وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية

القابضة للمطارات تفتتح المؤتمر العلمي الثاني للسلامة والصحة المهنية.. صور

ترشيحاتنا

الأزمة تشتعل .. أول رد فعل من الكاف تجاه رفض الزمالك خوض مباراة السوبر

يعلن اعتزاله اليوم.. هاني سعيد مديرا رياضيا لـ بيراميدز

بعد انتشار صور منسوبة لها.. شيرين سيف النصر تتصدر جوجل

سنحتكم لـ VAR أو DNA .. محسن صالح يكشف تفاصيل الأزمة عقب تتويج المنتخب الأوليمبي بـ أمم أفريقيا

بعد لقاء حفتر بمسؤولين أمريكيين.. نائب ليبي يكشف أسباب الزيارة

#نادي_الضحك يتصدر تويتر بعد وصلات سخرية من الزمالك.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنقاذهما من بيت رعب.. طفلتان تتناولان ورق حائط بسبب إهمال الأم

مفتوح الظهر.. فنانة تنافس رانيا يوسف بفستان جريء

شاهد.. نادين نسيب نجيم ترتدي فستان رانيا يوسف.. من الأجمل؟