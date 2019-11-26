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أخبار البلد

5 توصيات لمؤتمر السلامة والصحة المهنية بالقابضة للمطارات ..صور

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:33 م
صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر
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اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للسلامة والصحة المهنية الذي حمل عنوان "واقع وآفاق السلامة والصحة المهنية كأحد محاور التنمية المستدامة" مساء اليوم، الثلاثاء، بحضور مجموعة من الخبراء والمحاضرين الدوليين في مجالات التنمية المستدامة والسلامة والصحة المهنية.

وصرحت الدكتورة رهام الشبراوى، مدير عام شئون البيئة والسلامة والصحة المهنية في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ومقرر المؤتمر، بأن هذا المؤتمر هو نواة لسلسلة من المؤتمرات العلمية الجادة في سبيل تعظيم دور قطاع الطيران المدني في الدولة المصرية وأضافت أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في مصر الذي يناقش موضوع التنمية المستدامة من وجهة نظر العلميين بعد ما تم مناقشته من قبل الاقتصاديين و القانونيين وغيرهم.

وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات كانت كالآتي:

1- أن يخصص المؤتمر العلمي الثالث للسلامة والصحة المهنية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لعام 2020 لاستعراض الدراسات الخاصة بمقترح مشروعات تسهم في تحويل المطارات المصرية الى مطارات صديقة للبيئة وبما يخدم أهداف السلامة والصحة المهنية والصحة العامة.

2- بحث ودراسة آلية إحداث تكامل بين منظومة البيئة والسلامة والصحة المهنية من حيث توحيد القوانين والجهات الرقابية وآليات العمل بها بما يخدم التحسين المستمر في بيئة العمل على مستوى جمهورية مصر العربية.

3-عقد ورش عمل شهرية لمناقشة أهداف التنمية المستدامة بصورة مفصلة لكل هدف على حدا بما يخدم الدراسات المستهدفة في التوصية الأولى.

4- دراسة آلية نشر الوعي المجتمعي بمفاهيم السلامة والصحة العامة والحفاظ على البيئة داخل وخارج قطاع الطيران المدني كنوع من المشاركة المجتمعية لقطاع الطيران المدني على مستوى الدولة المصرية .

5- دعوة القائمين على تنفيذ سياسات السلامة والصحة المهنية لإنشاء قاعدة بيانات للأنشطة المنفذة على مستوى الوزارة يكون دورهم وضع الإجراءات الكفيلة بعمل تكامل لمنظومات البيئة والسلامة والصحة المهنية في إطار من الجودة الشاملة في المطارات المصرية مع توحيد مصادر المعلومات بين القطاعات لدعم كفاءة الأداء بقطاع الطيران.
5 توصيات لمؤتمر السلامة والصحة المهنية بالقابضة للمطارات ..صور
5 توصيات لمؤتمر السلامة والصحة المهنية بالقابضة للمطارات ..صور
5 توصيات لمؤتمر السلامة والصحة المهنية بالقابضة للمطارات ..صور
5 توصيات لمؤتمر السلامة والصحة المهنية بالقابضة للمطارات ..صور
5 توصيات لمؤتمر السلامة والصحة المهنية بالقابضة للمطارات ..صور
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