احذر.. 5 أطعمة يجب على مريض التهاب المفاصل تجنبها

يُعد التهاب المفاصل من أصعب الأمراض التى يمكن أن يصيب بها الشخص، ويحتاج هذا المرض إلى العديد من الرعاية والعناية فى جميع الأوقات، ولكن من أكثر الأشياء التى يجب الحرص بها هى الأطعمة، وقد نشر موقع "power of positivity" أهم الأطعمة التى يجب تجنبها وهى:-





- المشروبات الغازية

تحتوى المشروبات الغازية على الكثير من السكريات، والتى ينتج عنها التهاب متزايد فى الجسم كما أن المشروبات الغازية من المسببات الرئيسية لألتهاب المفاصل خاصة لدى النساء.





- الأيس كريم

يحتوي الأيس كريم على الدهون المشبعة والسكريات المضافة ، وهو من أهم المسببات للالتهابات، وتعد الدهون المشبعة هي واحدة من أكثر الأشياء التى تحث على التهاب.





- المعجنات

تعد الحلويات والمعجنات المخبوزة التي تحتوي على زيت مهدرج جزئيًا هي مجموعة من الأطعمة التي يجب على أي شخص يعاني من التهاب في الجسم تجنبها بكل الطرق، وذلك لأن الزيت المهدرج يحتوى على الدهون غير المشبعة، والتى يمكن أن تسبب الالتهاب.





- الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية غالبًا ما تكون مقلية في زيوت غنية بأحماض أوميغا 6 الدهنية ، مما يزعج توازن أوميغا 6 وأحماض أوميغا 3 الدهنية في الجسم، وبالإضافة إلى النشويات الجانبية لنظامك الغذائي يمكن أن تسبب المزيد من الالتهابات المفاصل.









- الجبن كامل الدسم