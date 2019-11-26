مش هتصدق | سعر جمبسوت رانيا يوسف في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها اليوم فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى.



ظهرت رانيا يوسف اليوم بإطلالة جديدة و مختلفة من اختيار الأستايلست Yasmin Din، حيث ارتدت جمبسوت أنيقا وكلاسيكيا من دار الأزياء العالمية BALMAIN.



وبلغ سعر جمبسوت رانيا يوسف فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى 2,605 دولار أمريكى، أى ما يقرب من 42 ألف جنيه مصري.



كما تميز جمبسوت رانيا يوسف بأنه مقلم و جمع بين اللونين الأبيض والاسود، وبشق من الجانب كشف عن ساقها، بالإضافة إلى حزام حول خصرها كشف عن رشاقتها.



وانتعلت حذاء أنيقا باللون الأسود، وارتدت كلاتش باللون الأسود، واعتمدت رانيا يوسف على تسريحة شعر من أنامل هيثم دهب، ووضعت مكياجا جذابا يرتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها Kareem Hanafy.

