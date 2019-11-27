حطيه في الفريزر.. حيلة غريبة لتوسيع الحذاء

تعاني الفتيات من أزمة الحذاء الضيق بعد ارتدائه أول مرة أو ربما يكون قالب الحذاء ذاته صغيرًا فيسبب ألمًا عند ارتدائه، والكثير من الفتيات يصممن على شراء أحذية قد تكون ضيقة بعض الشيء على أمل أن تتسع مع ارتدائها عدة مرات.



إذا قمتِ بشراء حذاء ووجدتينه ضيق على قدمك ويسبب لك الألم، يمكنك توسيعه بحيلة بسيطة نصح بها موقع Wiki how ، وهي وضع الحذاء بالفريزر.



طريقة توسيع الحذاء الضيق :



ضعي كمية قليلة من الماء في 2 كيس بلاستيكي

ضعي كل كيس في قلب الحذاء

ضعي الحذاء في الفريزر لمدة يوم كامل



بعد أن يتجمد كيس الماء بداخل الحذاء سيساعد بشكل ملحوظ على اتساعه من أول مرة ، ويفضل تجربة هذه الطريقة قبل ارتداء الحذاء والخروج به كي يكون نظيفًا عند وضعه بالفريزر.