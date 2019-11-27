بالصور.. السعيد والشناوي يتابعان مباراة بيراميدز وأسوان من المدرجات

تابع عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز وأحمد الشناوي حارس المرمى، مباراة الفريق أمام أسوان في الدوري الممتاز من مدرجات استاد الدفاع الجوي.



وغاب الشناوي والسعيد وكذلك عبد الله بكري مدافع الفريق ومحمد فتحي لاعب الوسط، عن مباراة أسوان بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعبون الثلاثة.



ويستضيف بيراميدز نظيره أسوان حاليا بملعب الدفاع في الدوري الممتاز قبل استكمال مهمة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة إينوجو رينجرز يوم الأحد المقبل في بداية مشوار دور المجموعات.



انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريق بيراميدز بمنافسه فريق أسوان بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي باستاد الدفاع الجوي في اطار منافسات الاسبوع السادس من الدوري الممتاز.



وافتتح بيراميدز التهديف عن طريق الغاني جون أنطوي بالدقيقة 7، بينما تعادل اوميد اوكري بالدقيقة 43، ولكن عاد من جديد فريق بيراميدز للتقدم عن طريق محمد فاروق.

