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الأرصاد تحذر من الشبورة المائية.. واستمرار انخفاض درجات الحرارة.. فيديو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:51 ص
صدى البلد
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هاجر إبراهيم
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية، أنه مازال هناك استقرار بالأحوال الجوية، مشيرا إلى أن البلاد شهدت إنخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة أمس على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الكتلة الهوائية أمس أثرت على الطقس وعملت على إنخفاض درجات الحرارة على مدار اليوم حتى ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح، موضحا أنه خلال ساعات النهار يعتبر الطقس معتدلا.

وأشار مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية، إلى أن الانخفاض يمتد اليوم ليشمل محافظات جنوب الصعيد، لافتا إلى أن تلك الكتلة الهوائية تستمر حتى عطلة نهاية الأسبوع، محذرا من الشبورة المائية في الصباح الباكر خلال ال 40 ساعة القادمة مطالبا بالالتزام بتعليمات المرور أثناء القيادة على الطرق الزراعية.

وأوضح أن هناك رياح هادئة على أغلب الأنحاء، خاصة نشاط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر، مؤكدا وجود اضطراب في الملاحة البحرية هناك، أما البحر المتوسط فهو معتدل تماما ويسمح بالقيام بالأنشطة البحرية، مضيفا إلى أن درجة الحرارة بالقاهرة 24 درجة مئوية حتى يوم السبت.

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