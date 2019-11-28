استعدادا لمؤتمر شباب العالم.. رئيس المصرية للمطارات يتفقد ميناء شرم الشيخ الجوي

تفقد الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، اليوم، الخميس، مطار شرم الشيخ الدولي؛ لمتابعة عمليات التطوير، والتأكد من انتظام التشغيل، ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها حاليا، فضلا عن التأكد من انتهاء استعدادات المطار لمؤتمر شباب العالم، المقرر انعقاده الشهر المقبل.



واجتمع وائل النشار، على هامش الجولة التفقدية، مع العاملين بالمطار، لتأكيد شكره لهم على الأداء الفعال فى العمل، حيث أشار إلى أنه دائما وأبدا يسعى إلى عمل كل ما هو فى الصالح العام للشركة والموظف وأن الشفافية والوضوح هما أساس العمل فى الفترة الحالية.



وشدد رئيس الشركة المصرية للمطارات، على أنه لا مكان لوجود أى قصور وأنه من واجب الموظف الوقوف ضد القصور والإبلاغ عنه، لأنه لا سبيل عن التخلى عن مستوى الأداء المميز الذى تصل إليه الشركة حاليًا.



وأكد وائل النشار على ضرورة توفير جميع متطلبات المطار، كأولوية أولى للظهور بأفضل صورة استعدادا لاستقبال مؤتمر شباب العالم، وذلك فى إطار توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى على متابعة أعمال تطوير المطارات باستمرار.

