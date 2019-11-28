سنتان بدلا من 5 سنوات والمؤهل فوق المتوسط بدون شرط للقبول بالتعلم المدمج ببني سويف

أعلنت اللجنة المشكلة بقرار المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بنظام التعلم المدمج برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية وعضوية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف وعدد من رؤساء الجامعات عن تخفيض المدة البينية للقبول بمراكز التعلم المدمج إلي سنتين بدلا من خمس سنوات للمتقدمين الحاصلين على الدبلوم أو الثانوية العامة.



كما أعلنت اللجنة عن قبول الحاصلين على مؤهل فوق متوسط مباشرة دون أي مدد بينية ؛ وبالنسبة لأبناء شمال وجنوب سيناء فيتم إعفاؤهم من شرط المدة البينية .



وأفادت اللجنة باستثناء الطلاب المصريين المقيمين بالخارج والحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من شرط وجود إقامة سارية. يأتي ذلك في إطار التيسير لابنائنا الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل .



الجدير بالذكر أن مسمى الشهادات الممنوحة من مراكز التعلم المدمج هو درجة البكالوريوس أو الليسانس بنظام التعلم المدمج.

