فيلم جان دارك مصرية يشارك في مهرجان الشتات الأفريقي الدولي بنيويورك



يشارك الفيلم الوثائقي المصري جان دارك مصرية للمخرجة إيمان كامل في مهرجان الشتات الأفريقي الدولي بنيويورك في دورته الـ 27 والتي تقام في الفترة (29 نوفمبر- 15 ديسمبر)، وذلك ضمن قسم صانعات الأفلام، ويلي العرض ندوة نقاشية بعنوان "السينما المصرية اليوم"، يتناقش من خلالها الجمهور مع المخرجة إيمان كامل.



تأسس مهرجان الشتات الأفريقي الدولي عام 1993، ويهدف إلى خلق حلقة وصل بين سينما الشعوب السمراء، سواء من قارة أفريقيا أو أولئك ذوي الأصول الأفريقية بأمريكا اللاتينية وغيرها، والعالم الخارجي. كما يهدف المهرجان إلى تعزيز دور صانعي الأفلام من هذ المناطق في السينما العالمية.



الفيلم الوثائقي جان دارك مصرية يحكي قصص مقاومة المرأة المصرية خلال ثورة 25 يناير من خلال الرقص، الشعر والأساطير. وهو من إخراج إيمان كامل وإنتاج مشترك لشركتي نومادز هوم للإنتاج (إيمان كامل) ولينكد برودكشن للإنتاج (طلال المهنا) في ثاني تعاون بينهما.



وخلال 2018 شارك جان دارك مصرية في العديد من المهرجانات الدولية أهمها مهرجان مسقط بسلطنة عُمان، مهرجان السودان للسينما المستقلة، مهرجان جونيه السينمائي الدولي، ومهرجان الصين لأفلام المرأة، كما عرض في مسرح رام الله البلدي بفلسطين، معهد القاهرة للفنون الحرة والعلوم والمعهد الهولندي الفلمنكي بالقاهرة.



كما شارك الفيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، مهرجان الفيلم العربي في تيوبنين بألمانيا ومهرجان السينما العربية في روتردام، وكان قد ترشح في عام 2013 لـجائزة الفيلم العربي الألماني التي تقدمها مؤسسة روبرت بوش شتيفتونغ في ألمانيا، وتم تقديمه في ملتقيات إنتاج سينمائي مشترك، مثل Africa Produce (إسبانيا) وصندوق Amiens لتطوير السيناريو (فرنسا).



وكان العرض العالمي الأول لجان دارك مصرية في مسابقة المهر الطويل ضمن مهرجان دبي السينمائي الدولي، واختاره موقع The Culturist ضمن قائمة أكثر 30 فيلم تجب مشاهدتهم في دورة عام 2016 من المهرجان.كما نافس جان دارك مصرية على جائزة أفضل فيلم في مسابقة برنامج 6 Plaza لأفلام الدول النامية ضمن مهرجان أوراسيا السينمائي الدولي في العاصمة الكازاخستانية أستانا.