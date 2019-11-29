جامعة حلوان في يوم .. ندوة تعريفية بدور نقابة المهن الموسيقية.. وآخر فعاليات المؤتمر العالمي لذوي الإعاقة البصرية.. وطلاب تربية رياضية في زيارة لمركز زايد الطبي للقدرات الخاصة

جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية حول دور نقابة المهن الموسيقية في الحركة الفنية في مصر

طلاب تربية رياضية بنين في زيارة ميدانية لمركز زايد الطبي لذوي القدرات الخاصة

الجامعة تنظم آخر فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لذوي الإعاقة البصرية



نظمت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور كرم ملاك كامل عميد كلية التربية الموسيقية، الدكتورة إبتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة بعنوان "دور نقابة المهن الموسيقية في الحركة الفنية في جمهورية مصر العربية" للأستاذ الدكتور علاء سلامة الأستاذ بالمعهد العالي للكونسرفتوار ووكيل نقابة المهن الموسيقية.



أدار الحوار الدكتور نبيل شورة العميد الأسبق والمؤرخ الموسيقي، وتم طرح مجموعة من القضايا المتعلقة بتفعيل دور النقابة مع كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، والأوجه المختلفة التي سيتم التعاون من خلالها وأهمها ربط طالب الكلية وتعريفه بحقوقه وواجباته وخاصة في مجالات العمل.



وقد تم وضع آليات عمل حول بنود التعاون بين النقابة وكلية التربية الموسيقية وكيفية تفعيلها وكيفية الاستفادة منها لكلا الطرفين، كذلك ناقشت الندوة كيفية تكوين فرق موسيقية طلابية معتمدة من النقابة لتقديم الأنشطة المختلفة من عزف وغناء وتشجيع للابتكار في الموسيقى العربية والغربية.



نظمت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد العزباوى عميد كلية التربية الرياضية بنين زيارة ميدانية قام بها قسم التربية الرياضية المعدلة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمركز زايد الطبي لذوي القدرات الخاصة التابع للقوات الجوية.



وتهدف الزيارة إلى التنمية المهنية للطلاب بالقسم وتبادل الخبرات، حيث التعرف على أقسام المركز للأطفال ذوى الإعاقة وطبيعة الخدمات المقدمة لهم من (تعديل السلوك – الاختبارات والمقاييس – التخاطب –العلاج الوظيفي- العلاج الطبيعي- العلاج المائى –التأهيل الحركي – وغيرها ) ، وكذلك التعرف على طبيعة الأجهزة والأدوات المستخدمة.



وتضمنت الزيارة أيضا التعريف بقسم التربية الرياضية المعدلة بكلية التربية الرياضية بنين من حيث نشأته وأنشطته المتعددة والمتنوعة على المستوى الأكاديمى، و فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث التعاون مع المؤسسات العاملة فى مجال الإعاقة، وتم بحث سبل التعاون المشترك بين القسم والمركز .



فيما نظمت مكتبة المكفوفين بالمكتبة المركزية بجامعة حلوان اليوم آخر فاعليات المؤتمر العلمي الثالث بعنوان "إتاحة المحتوى الرقمي لذوي الإعاقة البصرية في مجال التعليم بين النظرية والتطبيق" ، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقة.



وتناول المؤتمر التطبيقات التى توفر الإتاحة لذوي الإعاقة البصرية فى مجالات الهواتف الذكية والحواسب الآلية والأجهزة اللوحية.