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مرأة

بفستان لامع قصير.. مريم حسن تستعرض جمالها فى مهرجان القاهرة السينمائي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:22 ص
مريم حسن
مريم حسن
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة مريم حسن على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور لها خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 41.

ظهرت مريم حسن فى الصور بإطلالة جذابة و أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة، وقد حمل الفستان توقيع مصمم الأزياء أحمد فايز.

واتسم فستان مريم حسن، بالقماش اللامع الذى زاد من جمال إطلالتها، وتزينت بمجوهرات راقية وفخمة من IRAM Jewelry.

فيما اعتمدت مريم حسن على تسريحة شعر من انامل المصفف Milad Zaki، ووضع لها خبير التجميل Bijoux Andraws
مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة لون بشرتها.
بفستان لامع قصير.. مريم حسن تستعرض جمالها فى مهرجان القاهرة السينمائي
بفستان لامع قصير.. مريم حسن تستعرض جمالها فى مهرجان القاهرة السينمائي
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