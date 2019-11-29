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أخبار العالم

أمطار الكويت.. تحذير عاجل من السلطات ومخاوف من تكرار كارثة 2018.. فيديو

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:43 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تشهد الكويت، منذ يوم الأحد الماضي، هطول كميات كبيرة من الأمطار، تشكلت على إثرها السيول في بعض المناطق تسببت بغرق عدد من السيارات.

وتزامنت هذه الأمطار مع إعلان الجهات الرسمية استعدادها وجاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار وفق خطط معدة مسبقا، بعد عام من أزمة أمطار اجتاحت البلاد وتسببت بخسائر مادية وحالة وفاة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن وزارة الداخلية دعت الجمھور إلى توخي الحیطة والحذر لعدم استقرار الأحوال الجویة في البلاد.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الخميس: "نظرا للأحوال الجوية التي تمر بها البلاد نرجو من الاخوة المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والاتصال على ارقام الطوارئ في حال الضرورة".

من جانب آخر، أعلنت إدارة الأرصاد الجویة الكویتیة، صباح اليوم، أن البلاد تشھد فرصة أمطار متفرقة قد تكون رعدیة أحیانا مع استمرار فرص الأمطار یوم غد الجمعة على فترات متفاوتة لاسیما على المناطق الساحلیة والجزر.

ودعت الأرصاد المواطنين والمقيمين داخل الكويت إلى توخي الحيطة والحذر خلال هذه الفترة، وخاصة مرتادي البحر.









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