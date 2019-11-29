فريق سيدات السلة بالأهلي يلتقي سموحة في دوري مرتبط اليوم





و خسر في مباراة الإياب بنتيجة 66/70، إلا أن اللقاء كان تحصيل حاصل بعد الفوز الذي حققه فريق الناشئات على سبورتنج ذهابا وعودة.

يواجه الفريق الأول لكرة السلة، سيدات، بالنادي الأهلي فريق سموحة اليوم، في ذهاب دور نصف نهائي دوري المرتبط.وتقام المباراة في الرابعة مساء، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية،.واستعد الأهلي لها جيدا من خلال المعسكر المغلق الذي أقيم في الإسماعيلية لتحقيق الفوز وتقديم عرض قوي.وكان فريق سيدات السلة بالأهلي، قد فاز على سبورتنج في مباراة الذهاب، بنتيجة 72-62.