دولي فى 2020.. ننشر توصيات مهرجان الأراجوز المصري الأول

اختتم مهرجان الأراجوز الأول فعالياته في بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية بعرض فيديو لعدد من اللاعبين الشعبين، ثم عرض بعد ذلك حصاد المهرجان الذي قدم عروضه وفعالياته من خلال خمس مؤسسات ثقافية وتعليمية قدمت من خلالها سمنار علمي ومحاضرات وورش عمل وعدد من العروض التراثية للاعبين شعبين وعدد من العروض التي استلهمت الاراجوز، وتكريم اللاعبين الشعبين من مختلف الأجيال.





وجاء الختام تمثيلًا لتمازج أجيال الشباب في الرواد في عرض "عاش الأراجوز" ليؤكد على استمرار وبقاء هذا الفن الشعبي الذي يمثل أقدم وأصغر مسرح عرفه الفنان المصري.





ويتناول عرض "عاش الأراجوز" الذي مزج بين الاراجوز الأدمي البشري وأكثر من دمية اراجوز داخل العرض تمثل ثلاثة أجيال من لاعبي الأراجوز ليؤكد العرض على تواصل الاجيال في دعم واستمرار فن الأراجوز.





وأكد العرض على قيمة العمل المشترك في الحفاظ على الذاكرة الجمعية وكيفية استلهام التراث كمصدر اقتصادي من خلال مشروعات فنية حيث يحكي قصة شاب وجد طريقه مع الأراجوز حتى ألهمه لأن يصبح صاحب مشروع فني وتأتي النهاية بشكل مفتوح لتؤكد على استمرار هذا الفن.





وفي نهاية اليوم الأخير للمهرجان تلى د. نبيل بهجت التوصيات الختامية للمهرجان والتي جاء فيها التأكيد على أن، مهرجان الأراجوز المصري مهرجانًا مستقلًا اعتمد على التمويل الذاتي أطلقه وأسسه د. نبيل بهجت، وعملت فرقة ومضة على تنظيمه في فضاءات مختلفة، وجاءت نسخته الأولى محلية وسيسعى مؤسسه من العام القادم لطرحه مهرجانا دوليا يستضيف فنانين من مختلف دول العالم، سعيا منه لنشر الأراجوز المصري عالميا ومحليا كذلك لخلق جيل جديد من المبدعين المتخصصين في تقديم عروض الأراجوز.





كذلك أكد على الاهتمام بالكنوز لبشرية الحية من فناني الأراجوز وتأمين سبل الحياة لهم، والسعي لدى نقابة المهن الفنية من خلال بحث الاطار القانوني لضم لاعبي الأراجوز الشعبيين اليها لتوفير ضمان صحي وتأمين حياة مهني.





وأوصى المؤسسات العلمية المختلفة و التى تتناول فنون الفرجة مثل أكاديمية الفنون بالقاهرة والجامعات المصرية التى تضم قسم مسرح وغيرها بالاهتمام بدراسة وتأطير فن الأراجوز المصرى على أنه أول مسرح مفتوح في مصر، والدعوة لمؤتمر علمي سنوي من خلال الجامعة لبحث موضوعات الاراجوز والفرجة الشعبية وطرق وإجراءات حماية ودعم هذه الفنون، والدعوة لبناء مسارح متخصصة في المحافظات المختلفة لتقديم عروض الأراجوز.





وأيضًا تقديم عروض جديدة تعتمد عي استلهمام تكنيك عروض الاراجوز من استخدام الأمانة والدمى وغيرها من الأساليب التقليدية في بناء عروض تعتمد عى رسائل حديثة، واستخدام كل التطبيقات ووسائل التواصل الحديثة في نشر ثقافة الأراجوز ودعم الوعي به، والدعوة لخلق آليات إنتاج جديدة له، وعمل اجتماع سنوي للاعبي الأراجوز في مصر لبحث مشاكلهم، والدعوة لكافة مؤسسات العمل الثقافي للتدخل العاجل والسريع لبحث سبل حماية واستمرار الأراجوز وآليات تنمية هذا الفن بعيدا عن ثقافة الحدث واللقطة السريعة سعيا لخلق استراتيجية تنموية له.



