قيل إنها مهد سيدنا موسى .. ماذا تعرف عن المعصرة وتاريخها

لكل اسم حكاية .. وحكايتنا اليوم ستكون عن حي المعصرة تاريخه وسبب تسميته.



المعصرة منطقه تاريخية منذ العصر الفرعوني وكانت تسمي أرض ( جاسان) في العصر الفرعوني وبعدها تم تسميتها في العصر القبطي (شهران) وتم تسميتها فيما بعد العصر الإسلامي بالمعصره.



قيل أن سيدنا موسى ولد بعد نحو 520 سنة من وفاة يوسف عليه السلام، نحو عام 1278 قبل ميلاد المسيح، وعاش أقل من 100 سنة وقيل 120 سنة، مكان ولادته كان في منطقة المعصرة شمال حلوان.



وقيل انها سميت المعصره لأنها كانت مزروعه بالقصب وكان اسمها العصاره.



المعصره من أعرق الأحياء التابعة لمدينة حلوان و أكثرها شعبيه ، ويسكن في الحي400237 نسمة طبقا لآخر احصائيه عام 2015 م ، و تبلغ المساحه الكليه المعصره 27 كم مربع والمساحه الماهوله حوالي 21 كم مربع.



وتعتبر المعصره قلعة صناعية هامه فيوجد بها عدة مصانع مثل مصنع أسمنت طره و مصنع المواسير الاسمنتيه سيجوارت و مصنع 45 الحربي لصناعة عدادات الكهرباء و المياه ومصنع النصر للسيارات و شركة الألومنيوم و ترسانة المعصره البحريه المقاولون العرب.



يضم حي المعصرة عدة مناطق من عرب سلام بجوار مصنع الأسمنت وحتي منطقة تقسيم النصر وتشمل 15 منطقة أبرزها عرب سلام و المعصره المحطه و المعصره الهجانه و الصفيح و المعصره البلد عزبة كامل صدقي و حدائق حلوان و عزبة النخل و أرض الإصلاح.