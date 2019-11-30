ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى كوبرى القبة يشكون من أعمدة الإنارة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
شوارع مظلمة
شوارع مظلمة
Advertisements
كريم ناصر
أرسل على فارس أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من سوء حالة الشوارع بمنطقة كوبرى القبة بالقاهرة .

وأوضح "على" أن منطقة شارع كوبرى القبة التابعة لمحافظة القاهرة تحديدا شارع محطة المترو تعانى من عدم وجود أعمدة إنارة كافة لإضائة الشارع، مشيرا إلى ان الشارع يتحول ليلا الى ظلام ما يعرض المارة خاصة الاطفال للاذى و ينشر نوعا من البلطجة بالشارع يفسد المظهر الحضارى للحى.

وطالب على المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

ترشيحاتنا

رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمد فؤاد..فيديو

منظم وعاشق للقراءة.. نجلة الملك سلمان تكشف تفاصيل مثيرة عن شخصية خادم الحرمين

طارق سليمان: الهلال ليس قويا.. ولا بديل للأهلي عن الفوز

محمد يوسف: ساندت مؤمن زكريا كثيرًا وأثق في امكانياته

جلد تعبان... طليقة على ربيع تشعل الـ سوشيال ميديا

يقتل 700 ألف شخص سنويا .. البعوض أخطر مخلوق يهدد الإنسان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدت نصف وزنها دون تدخل جراحى.. امرأة تعانى من 20 رطلًا جلدا زائدا.. شاهد

جلد تعبان... طليقة على ربيع تشعل الـ سوشيال ميديا

زوجها أبيها السجين دون علمها.. طفلة يمنية 9 سنوات مطلوبة في بيت الطاعة.. فيديو