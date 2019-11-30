أهالى كوبرى القبة يشكون من أعمدة الإنارة

أرسل على فارس أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من سوء حالة الشوارع بمنطقة كوبرى القبة بالقاهرة .



وأوضح "على" أن منطقة شارع كوبرى القبة التابعة لمحافظة القاهرة تحديدا شارع محطة المترو تعانى من عدم وجود أعمدة إنارة كافة لإضائة الشارع، مشيرا إلى ان الشارع يتحول ليلا الى ظلام ما يعرض المارة خاصة الاطفال للاذى و ينشر نوعا من البلطجة بالشارع يفسد المظهر الحضارى للحى.



وطالب على المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة .



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.