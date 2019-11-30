الصحافة ممنوعة| دينا وروبي تشعلان حفل ما بعد ختام القاهرة السينمائي

أحيا مصطفى درويش وروبي والراقصة دينا حفل "الـ After Party" في ختام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 41، الذى اختتمت فعالياته مساء أمس، الجمعة، بدار الأوبرا المصرية، والذي تم منع الصحافة المصرية من تغطيته.



قامت روبي بالرقص على أغنيتها الشهيرة "طب ليه بيداري كده"، التي بدأت بها حياتها الفنية، أما دينا فأحيت حفلة الـ After Party على أغنية "عايم في بحر الغدر" بوصلة رقص مميزة.



وشارك المطرب مصطفى درويش بغناء أغنيته الأخيرة "ملطشة القلوب" التي حققت نجاحا كبيرا.



كانت فعاليات الدورة الــ ٤١ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اختتمت مساء أمس، بإعلان الجوائز في المسابقة الرسمية، آفاق السينما العربية، أسبوع النقاد ومسابقة سينما الغد.



* جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان: "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي - تونس فرنسا لبنان



* تنويه خاص: "فخ" إخراج ندى رياض – مصر - مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة



* تنويه خاص: "تماس" إخراج سمير سرياني- لبنان - مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة



* جائزة لجنة التحكيم: "سوء الحظ العجيب للتمثال الحجري" إخراج جابرييل أبرانتيس- البرتغال فرنسا - مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة



* جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير: "أمبيانس" إخراج وسام الجعفري – فلسطين- مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة



* جائزة فتحي فرج جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "اعتقال" إخراج أندريه كون- رومانيا- مسابقة أسبوع النقاد الدولي



* جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم: "أرض الرماد" إخراج صوفيا كيروس أوبيدا - كوستاريكا، وتشيلي، والأرجنتين - مسابقة أسبوع النقاد الدولي



* أحسن فيلم غير روائي: "بيروت المحطة الأخيرة" إخراج إيلي كمال- لبنان، الإمارات- مسابقة آفاق السينما العربية



* أحسن أداء تمثيلي- الممثل على ثامر – "شارع حيفا" إخراج مهند حيال- العراق- مسابقة آفاق السينما العربية



* جائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة : "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي- تونس، فرنسا، لبنان - مسابقة آفاق السينما العربية



* جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم: "شارع حيفا" إخراج مهند حيال- العراق- مسابقة آفاق السينما العربية



* جائزة أفضل فيلم عربي وقدرها 15 ألف دولار: "بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي- تونس، فرنسا، لبنان.



* جائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية "فيبريسي": "أبناء الدنمارك" إخراج علاوي سليم- الدنمارك



* جائزة يوسف شريف رزق الله (الجمهور) وقدرها 20 ألف دولار: "احكيلي" إخراج ماريان خوري- مصر



* جائزة هنري بركات لأحسن اسهام فني: "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا- الفلبين- المسابقة الدولية



* جائزة أحسن ممثلة: جودي ان سانتوس عن فيلم "مينداناو" إخراج بريانتي ميندوزا- الفلبين- المسابقة الدولية



* جائزة أحسن ممثل: خوان مانويل جارسيا تريفينا عن فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس - المكسيك، والولايات المتحدة- المسابقة الدولية



* جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو: فيلم "بين الجنة والأرض" إخراج نجوى نجار- فلسطين، أيسلندا، لوكسمبورج- المسابقة الدولية



* جائزة الهرم البرونزي مناصفة: "نوع خاص من الهدوء" إخراج ميكال هوجينور- التشيك، وهولندا، ولاتفيا- المسابقة الدولية



* جائزة الهرم البرونزي مناصفة: فيلم "الحائط الرابع" إخراج جانج تشونج، جانج بو- الصين- المسابقة الدولية



* جائزة الهرم الفضي: فيلم "شبح مدار" إخراج باس ديفوس- بلجيكا المسابقة الدولية



* جائزة الهرم الذهبي: فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس - المكسيك، والولايات المتحدة، - المسابقة الدولية

