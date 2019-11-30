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ديني

خالد الجندي يحذر من تبرير أوامر الله بالعقل .. فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:33 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من تبرير أوامر أو أحكام الله، أو إدخالها الأساليب المنطقية والعقل، لافتًا إلى أن هذه أوامر الله لا تقبل المنافسة العقلية.

وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «ارجوك اعرف قدرك وحجمك انت تتعامل مع اله يفعل مايربد، فالله لا تدركه الحواس وكل ما خطر ببالك فالله اكبر من ذلك، فلا يسأل عما يفعل وهم يسالون".

وأوضح: "اوعى تسال ربنا حرم الخمر ليه، أو تصاب بمصيبة وتقول اشمعنى اخترنى انا".

وكان الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد ذكر أن هناك فارقا بين تارك الصلاة، ومنكرها، فى حكم الشرع.

وتابع: "تارك الصلاة بيكون كسلان، ومنكرها يقولك هو فى حاجة اسمها صلاة، الاثنين مش زى بعض، المنكر يكفر، وحكمه مفوض إلى الله سبحانه وتعالى.

وألمح إلى أن ولى الأمر يتخذ معه الإجراءات المتبعة، لكن لا يحق لشخص أن يكون رقيبا على أحد فى هذه الأمور حتى النبى غير مأمور بمحاكمة أحد.

وأكد أنه لا يحق لأي إنسان أن يحاسب أحدا لا يصلي أو يحاكمه وما علينا فقط هو تقديم النصيحة له وإرشاده فقط لا نزيد على ذلك.

وواصل: أن على اللجان التابعة للجماعات ألا يتجزأوا كلامه وينشروه لتصليل الناس ويزعمون أن الشيخ خالد الجندي يقول أنه لا يوجد شئ اسمه الصلاة، فهو يحكي ما يقوله البعض ممن لا يصلون ويعتقدون أنها ليست موجودة أصلا.

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