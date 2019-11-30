محافظ القليوبية لنواب البرلمان: هدفنا جميعا خدمة المواطن وراحته

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا بأعضاء مجلس النواب بالمحافظة لدراسة المشكلات الموجودة في نطاق دوائرهم والعمل على حلها.



وأكد المحافظ، خلال اللقاء أن السلطة التنفيذية والتشريعية يكملان بعضهما البعض وأنه يجب أن نتعاون سويا لحل مشاكل المحافظة ويجب أن تتكاتف الجهود وتتوحد الأهداف من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم وتحقيق رضاهم.



واستمع المحافظ إلى المشكلات التي استعرضها النواب خلال الاجتماع في مجالات الصحة والتعليم والطرق والصرف الصحي.



وأبدى النواب خلال اللقاء استعدادهم التام للمساهمة في الجهود التي يبذلها المحافظ والجهاز التنفيذي بالكامل في تحسين وتلبية متطلبات النهوض بالمحافظة والوقوف جنبا إلى جنب في عرض القضايا والمشكلات التي تواجه المحافظة.



كما أكد على تنفيذ الخطط الهادفة لتطوير كل القطاعات التي تهم المواطنين والأولويات والاحتياجات العاجلة اللازمة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها بكل القطاعات لتحسين مستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطنون بشكل أساسي وبصفة يومية.