ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية لنواب البرلمان: هدفنا جميعا خدمة المواطن وراحته

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:58 م
محافظ القليوبية لنواب
محافظ القليوبية لنواب البرلمان : هدفنا جميعا خدمة المواطن
Advertisements
إبراهيم الهوارى
عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا بأعضاء مجلس النواب بالمحافظة لدراسة المشكلات الموجودة في نطاق دوائرهم والعمل على حلها.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء أن السلطة التنفيذية والتشريعية يكملان بعضهما البعض وأنه يجب أن نتعاون سويا لحل مشاكل المحافظة ويجب أن تتكاتف الجهود وتتوحد الأهداف من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم وتحقيق رضاهم.

واستمع المحافظ إلى المشكلات التي استعرضها النواب خلال الاجتماع في مجالات الصحة والتعليم والطرق والصرف الصحي.

وأبدى النواب خلال اللقاء استعدادهم التام للمساهمة في الجهود التي يبذلها المحافظ والجهاز التنفيذي بالكامل في تحسين وتلبية متطلبات النهوض بالمحافظة والوقوف جنبا إلى جنب في عرض القضايا والمشكلات التي تواجه المحافظة.

كما أكد على تنفيذ الخطط الهادفة لتطوير كل القطاعات التي تهم المواطنين والأولويات والاحتياجات العاجلة اللازمة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها بكل القطاعات لتحسين مستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطنون بشكل أساسي وبصفة يومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسكان البرلمان تبحث مع محافظ قنا خريطة المشروعات التنموية والاستثمارية

رئيس الوزراء يفاجئ نواب الوادى الجديد بدعم مشروع دودة القز.. مدبولى: الحكومة تعمل وفق فقه الأولويات في تنفيذ المشروعات

رئيس الوزراء: الحكومة تعمل وفق "فقه الأولويات" في تنفيذها للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات .. مستعدون لدعم مزارع تربية دودة القز أملا في تقليل واردات الحرير

حركة المحافظين.. نائب محافظ القليوبية الجديد: تمكين الشباب واقع وليس مجرد كلام.. ونائب محافظ جنوب سيناء: اهتمامي الأول بالتنمية البشرية وخدمة المواطن

محافظ القليوبية الجديد للمسئولين: الفترة القادمة لا تحتاج أي تقاعس.. ويشدد على حسن معاملة المواطنين

ترشيحاتنا

لعيبة الزمالك بيمثلوا إنهم زمالكاوية.. صلاح عبدالله يشعل السوشيال ميديا | شاهد التفاصيل

إحالة المقاول الهارب محمد علي للجنايات لاتهامه بالتهرب الضريبي

رسميًا.. الأهلي يشكو حكم مباراة النجم الساحلي لـ الكاف

اليسون بيكر يسجل أول حالة طرد في مشواره مع ليفربول خلال لقاء برايتون

تذبح صديقتها لسرقة أموالها في حى الأسمرات

بعد براءتها من سب وقذف خالد يوسف.. شاهد رد فعل رانيا يوسف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جذاب.. زوجة مصطفى فهمى تتألق فى أحدث ظهور.. شاهد

بعد براءتها من سب وقذف خالد يوسف.. شاهد رد فعل رانيا يوسف

بمكياج ناعم .. جميلة عوض تبهر الجمهور برقتها