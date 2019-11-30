خليجى 24.. السعودية تفوز على البحرين 2-0 وتشعل صراع المجموعات.. فيديو

حقق المنتخب السعودي الأول فوزًا على البحرين بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".



وأحرز عبد الله الحمدان هدف السعودية في الدقيقة 29، بقذيفة رائعة في مرمى الحارس حمد الدوسري.



وأضاف محمد الخبراني الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 58، بعد تلقي ركلة ركنية من نواف العابد، ليودع الكرة برأسية في الشباك.



ورفع منتخب السعودية رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن الكويت، وصيف الترتيب، بينما تجمد رصيد البحرين عند نقطة واحدة، لتتذيل المجموعة التي يتصدرها منتخب عمان بـ4 نقاط.