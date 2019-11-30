تعرف على الحالة الصحية لـ الفنان محمد فؤاد

كشف طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد فؤاد بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها وأدت إلى دخوله المستشفى.



وأضاف طارق مرتضى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الاعلامى سيد على، أن الفنان محمد فؤاد حالته الصحية مستقرة حاليًا.



وأوضح طارق مرتضى ، أن فؤاد تعرض لأزمة صحية مفاجئة، ونقل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، حتى استقرار حالته وانتهاء الفحوصات الطبية.



وأكد طارق مرتضى، أن الفنان محمد فؤاد شعر بحالة إعياء شديد نقل إثرها إلى المستشفى وتم إجراء فحوصات له وأشعة طبية ورسم قلب، أثبتت معاناته من ارتفاع كبير في ضغط الدم، وبعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية تم نقله من الطوارئ إلى غرفة الملاحظة.

