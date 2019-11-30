الكويت الأولى خليجياً على مؤشر الازدهار

تصدرت الكويت خليجيا على مؤشر الإزدهار في عنصرين من أصل 12 ، وهما الحرية الشخصية والظروف المعيشية رغم تأخرها 4 مراكز من المركز 58 الى 62 عالميًا وما قبل الاخير خليجيًا على مؤشر الازدهار الصادر من معهد "ليغاتوم" الدولي لعام 2019.





ووفقا لمؤشر "ليغاتوم" فان عنصر الحرية الشخصية يتألف من: حرية التحرك، حرية التجمع وتشكيل جمعيات، حرية التعبير والوصول الى المعلومات، غياب التمييز القانوني والتسامح الاجتماعي وفقا لما ذكرته صحيفة القبس الكويتية.





أما عنصر الظروف المعيشية فيتألف من: الحماية من الاذى، الترابط الاجتماعي، المأوى، الخدمات الاساسية، التغذية والموارد المادية.





وكانت الكويت احتلت المركز 115 عالميا في عنصر الحرية الشخصية للعام الحالي بالمقارنة مع 105 في العام الماضي.



