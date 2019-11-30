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منوعات

الكويت الأولى خليجياً على مؤشر الازدهار

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:54 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
تصدرت الكويت خليجيا على مؤشر الإزدهار في عنصرين من أصل 12 ، وهما الحرية الشخصية والظروف المعيشية رغم تأخرها 4 مراكز من المركز 58 الى 62 عالميًا وما قبل الاخير خليجيًا على مؤشر الازدهار الصادر من معهد "ليغاتوم" الدولي لعام 2019. 

ووفقا لمؤشر "ليغاتوم" فان عنصر الحرية الشخصية يتألف من: حرية التحرك، حرية التجمع وتشكيل جمعيات، حرية التعبير والوصول الى المعلومات، غياب التمييز القانوني والتسامح الاجتماعي وفقا لما ذكرته صحيفة القبس الكويتية.

أما عنصر الظروف المعيشية فيتألف من: الحماية من الاذى، الترابط الاجتماعي، المأوى، الخدمات الاساسية، التغذية والموارد المادية. 

وكانت الكويت احتلت المركز 115 عالميا في عنصر الحرية الشخصية للعام الحالي بالمقارنة مع 105 في العام الماضي.

كما احتلت الكويت المركز 35 في ظروف المعيشة لهذا العام، علما ان هذا العنصر ادرجته "ليغاتوم" ضمن مؤشرها هذا العام الى جانب عنصرين اخرين ليصبح الإجمالي 12 في 2019 بالمقارنة مع 9 عناصر للعام الماضي.
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