بعد الفيديو الإباحي.. الراقصة جوهرة مطلوبة.. وصديقها: إحنا متجوزين

كانت مصادر أمنية صرحت بأن الجهات المعنية تجري فحصًا وتحريات حول مقاطع فيديو إباحية متداولة منسوبة للراقصة الروسية جوهرة وبرفقتها شخص مصري.





وشرحت المصادر أن إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية تقوم بفحص الفيديوهات للوقوف على الحساب الذي قام بنشرها في بداية الأمر وهوية صاحب الحساب لكشف ملابسات كيفية حصوله عليها وعلاقته بالراقصة والشخص المرافق لها.





وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية أيضا تتحرى عن مكان تصوير مقاطع الفيديو بعد ما أشارت التحريات الأولية إلى تصويرها بنطاق محافظة الجيزة، كما تتحرى عن تاريخ التصوير وما إذا كان الفيديو قديمًا.





وذكرت المصادر أنه في حال ثبوت ما يتردد على لسان الشخص الظاهر في الفيديوهات بأنه زوج الراقصة جوهرة، لا يجرّم القانون موقفهما، بينما يتعرض الشخص الذي قام بنشر المقاطع للحبس.