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فن

بعد الفيديو الإباحي.. الراقصة جوهرة مطلوبة.. وصديقها: إحنا متجوزين

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:35 م
جوهرة
جوهرة
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قسم الفن
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو إباحية منسوبة للراقصة الروسية جوهرة تظهر فيها في أوضاع إباحية مع أحد أصدقائها ويدعى "خالد".

لم ترد الراقصة الروسية، أندريفا إيكاترينا، الشهيرة باسم "جوهرة"، حتى الآن على هذه الفيديوهات المنسوبة لها، والتي تظهر فيها بشكل واضح.

وتصدرت الراقصة جوهرة مؤشر البحث "جوجل" في مصر بآلاف من عمليات البحث بعد ساعات من انتشار هذه الفيديوهات الإباحية المخلة.

ولكن صديقها "خالد" رد عبر حسابه في "إنستجرام"، مؤكدا أن الفيديوهات لهما بالفعل، وأنهما متزوجان منذ فترة ولكن بعيدا عن الإعلام.

وقال صديق جوهرة إنه لم يقم بأي فعل مشين، وإن الفيديوهات التى تم تداولها كان هدفها توثيق علاقتهما الزوجية ولكن للأسف تم تسريبها بعد قيام أحد الأصدقاء بسرقة موبايله.

واختتم صديق جوهرة، أو زوجها حسب كلامه، داعيا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو".

كانت مصادر أمنية صرحت بأن الجهات المعنية تجري فحصًا وتحريات حول مقاطع فيديو إباحية متداولة منسوبة للراقصة الروسية جوهرة وبرفقتها شخص مصري. 

وشرحت المصادر أن إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية تقوم بفحص الفيديوهات للوقوف على الحساب الذي قام بنشرها في بداية الأمر وهوية صاحب الحساب لكشف ملابسات كيفية حصوله عليها وعلاقته بالراقصة والشخص المرافق لها.

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية أيضا تتحرى عن مكان تصوير مقاطع الفيديو بعد ما أشارت التحريات الأولية إلى تصويرها بنطاق محافظة الجيزة، كما تتحرى عن تاريخ التصوير وما إذا كان الفيديو قديمًا.

وذكرت المصادر أنه في حال ثبوت ما يتردد على لسان الشخص الظاهر في الفيديوهات بأنه زوج الراقصة جوهرة، لا يجرّم القانون موقفهما، بينما يتعرض الشخص الذي قام بنشر المقاطع للحبس.
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