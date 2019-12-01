بعد الفيديو الإباحي.. الراقصة جوهرة مطلوبة.. وصديقها: إحنا متجوزين

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو إباحية منسوبة للراقصة الروسية جوهرة تظهر فيها في أوضاع إباحية مع أحد أصدقائها ويدعى "خالد".
لم ترد الراقصة الروسية، أندريفا إيكاترينا، الشهيرة باسم "جوهرة"، حتى الآن على هذه الفيديوهات المنسوبة لها، والتي تظهر فيها بشكل واضح.
وتصدرت الراقصة جوهرة مؤشر البحث "جوجل" في مصر بآلاف من عمليات البحث بعد ساعات من انتشار هذه الفيديوهات الإباحية المخلة.
ولكن صديقها "خالد" رد عبر حسابه في "إنستجرام"، مؤكدا أن الفيديوهات لهما بالفعل، وأنهما متزوجان منذ فترة ولكن بعيدا عن الإعلام.
وقال صديق جوهرة إنه لم يقم بأي فعل مشين، وإن الفيديوهات التى تم تداولها كان هدفها توثيق علاقتهما الزوجية ولكن للأسف تم تسريبها بعد قيام أحد الأصدقاء بسرقة موبايله.
واختتم صديق جوهرة، أو زوجها حسب كلامه، داعيا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو".
لم ترد الراقصة الروسية، أندريفا إيكاترينا، الشهيرة باسم "جوهرة"، حتى الآن على هذه الفيديوهات المنسوبة لها، والتي تظهر فيها بشكل واضح.
وتصدرت الراقصة جوهرة مؤشر البحث "جوجل" في مصر بآلاف من عمليات البحث بعد ساعات من انتشار هذه الفيديوهات الإباحية المخلة.
ولكن صديقها "خالد" رد عبر حسابه في "إنستجرام"، مؤكدا أن الفيديوهات لهما بالفعل، وأنهما متزوجان منذ فترة ولكن بعيدا عن الإعلام.
وقال صديق جوهرة إنه لم يقم بأي فعل مشين، وإن الفيديوهات التى تم تداولها كان هدفها توثيق علاقتهما الزوجية ولكن للأسف تم تسريبها بعد قيام أحد الأصدقاء بسرقة موبايله.
واختتم صديق جوهرة، أو زوجها حسب كلامه، داعيا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو".