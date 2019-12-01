أبرزها إزالة شعر الوجه .. نصائح لـ علاج تجاعيد البشرة بدون مجهود

أكد الدكتور محمد عماد الدين إستشارى التجميل وتنسيق القوام وعلاج العيوب الخلقية، أن التجاعيد لدى النساء من أكثر المشكلات المزعجة لهم، لأنها لا تدل على زيادة العمر فقط بل لأنها أيضًا تؤثر على المظهر الخارجي وجمال الوجه، موضحا أن التجاعيد لها أسباب كثيرة يأتي في مقدمتها إهمال العناية بالبشرة .



وقال الدكتور محمد عماد الدين إن التجاعيد تظهر بسبب تداخل العديد من العوامل معًا، في مقدمتها عدم حرص السيدات على العناية الجيدة بالبشرة وترطيبها الترطيب الكافي مما يؤدي لجفافها، فضلًا عن عدم الاهتمام بوضع كريمات الوقاية من الشمس قبل التعرض لها.



وأضاف أن عامل السن سبب رئيسي في ظهور التجاعيد أيضًا، حيث إن البشرة تفقد مرونتها نتيجة فقدان المواد الطبيعية الموجودة بها مثل الكولاجين، وأيضًا بعض العادات الخاطئة مثل كثرة العبوس وإزالة الشعر بالطرق التقليدية التي تؤدي إلى زيادة ترهل الجلد.



وأوضح الدكتور محمد عماد الدين أن الطريقة الأفضل للعناية بالبشرة هي معرفة نوع البشرة أولًا لأن طريقة العناية تختلف من بشرة لأخرى فالعناية بالبشرة الجافة تختلف عن العناية بالبشرة الدهنية وهكذا.



وأشار إلى أن هناك مجموعة من الطرق التي من شأنها أن تساعد على الإقلال من فرص ظهور التجاعيد ويأتي في مقدمتها الحرص على عدم التعرض للشمس أو البقاء في درجات الحرارة العالية من دون حماية البشرة بكريمات الوقاية والتي يجب أن يتم تجديدها كل ساعتين، فضلًا عن الاهتمام بالعناية بالبشرة وترطيبها والإكثار من تناول السوائل والمياه اللازمين لحيوية البشرة وإعادة الشباب.



وقال د. محمد عماد الدين إن هناك تقنيات أثبتت فعالية ومتوفرة لعلاج التجاعيد خاصة ما يعرف بحقن الوجه المباشر بمواد تملأ الفراغات الموجودة في البشرة مثل الفيلر، وكذلك استخدام التقشير كالتقشير بالفراكشنال ليزر أو بأحماض الفواكه والذي يساعد كلًا منهما على إزالة طبقات الجلد الميتة ومن ثم نمو جلد جديد ويتم من خلالها تحفيز طبقات الجلد على إنتاج الكولاجين المهم جدًا لحيوية البشرة وشدها وبالتالي التخلص من التجاعيد.