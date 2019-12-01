شريف إكرامي يوجه رسالة لـ وليد سليمان احتفالا بعيد ميلاده الـ 35



ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا غدا الاثنين؛ استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.



وكان الأهلي قد استأنف تدريباته صباح اليوم "الأحد" بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس، السبت، بعد العودة من تونس.



وخسر الفريق الأحمر من النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن يمنح المدير الفني رينيه فايلر بعض اللاعبين المشاركة أساسيًا في مواجهة بني سويف.





هنأ شريف إكرامي لاعب النادي الأهلي صديقه بالفريق وليد سليمان بعيد ميلاده الـ 35.وغرد شريف إكرامي عبر تويتر قائلا "‏كل سنه وأنت طيب يا غالي وعقبال ١٠٠ سنة يا صاحبي".ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎‎كل سنة وانت طيب يا وليد" و "‏‎‎‏‎‎كل سنة وانت طيب يا نجم عقبال سنين كتير ونشوفك دايما في أحسن حال" و"‏‎‎كل سنة وانت طيب يا حاوووي وإن شاء الله تجبلنا أفريقيا السنة دي وربنا معاكم وإن شاء الله يا كابتن شريف تقف النهائي وانت اللي تشيل البطولة عشان هتصد ضربة جزاء في النهائي هتقلب الماتش وهتخلي الأهلي يفوز وربنا معاكم يا كباتن".