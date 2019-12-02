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ثقافة

تفاصيل حفل توقيع كتاب الساعات الأخيرة من حياة علي عبدالله صالح

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:08 ص
صدى البلد
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ماجدة بدوي
تشهد القاهرة حفل توقيع كتاب "عودة الأبناء ..الساعات الأخيرة من حياة الرئيس علي عبدالله صالح"، لكاتبه أحمد عبد الله الصوفي سكرتير الرئيس اليمنى الراحل على عبدالله صالح .

يتم حفل توقيع"عودة الأبناء ذلك في الخامس غدا الثلاثاء بالمنتدى الثقافى المصرى بجاردن سيتى.

ويحضر حفل التوقيع نخبة من السياسيين والمثقفين المصريين واليمنيين والعرب.

ويكشف الكتاب تفاصيل وكواليس الساعات الأخيرة من حياة الرئيس علي عبدالله صالح، في الذكرى الثانية لمقتل الرئيس اليمني السابق على يد ميليشيا الحوثي.
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