نووي أردوغان يدخله مرحلة الخطر | أيهما يدمر الآخر حلف الناتو أم تركيا؟

ومع ذلك، وراء الابتسامات والمصافحات، ستكون هناك مخاوف جدية بشأن مستقبل الناتو. حيث يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلف شمال الأطلسي في أذهانه، حيث يتحرك مؤخرًا لتخفيض مساهمته في ميزانية الناتو بشكل كبير، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويلمؤخرًا أن الناتو أصبح ميتا إكلينيكيا.وأضاف التقرير أنه على الرغم من ذلك فإن أكبر تحد داخلي يواجهه الناتو هو تركيا.ففي الأسبوع الماضي، اختبرت تركيا نظام الدفاع الصاروخي الروسي S400 التي اشترته حديثًا ضد طائرات F16 المقاتلة، على الرغم من أن طائرات S400 لا تتوافق مع أجهزة الناتو. تهدد أنقرة أيضًا باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد خطط الناتو للدفاع عن بولندا ودول البلطيق ما لم يدعم الناتو عمليات أنقرة في سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية.وعلى الرغم من أن وحدات حماية الشعب ساهمت في الهزيمة الإقليمية لتنظيم داعش الإرهابي، إلا أن أنقرة ترى أنه لا يمكن تمييزها عن حزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي يشن حربًا انفصالية ضد الدولة التركية منذ الثمانينيات.خلال الحرب الباردة، كانت تركيا حصنًا ضد التوسع السوفيتي. حيث منح التوجه الغربي والموقع العسكري والجيولوجي الكبير تركيا ميزة استراتيجية.ومع ذلك، فإن المخاوف الأمنية الرئيسية لحلف الناتو اليوم هي العداء الروسي، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتدهور الوضع الأمني ​​في الشرق الأوسط والتهديدات المرتبطة بالهجرة والإرهاب. إن وجدت، فإن تركيا ساهمت في انتشار هذه التهديدات الأمنية.لقد استفادت تركيا من روسيا في العديد من المجالات، وخاصة من خلال شراء أسلحتها. تغاضت أنقرة عن الجهاديين الذين يدخلون سوريا عبر تركيا بين عامي 2013 و 2014 ، مما ساهم في صعود داعش. ثم خلقت تركيا حالة من عدم الاستقرار إضافية من خلال التدخل مرتين في سوريا بين عامي 2016 و 2018. وفي أكتوبر الماضي، أرسلت أنقرة قواتها مع وكلاءها الجهاديين السوريين لسحق وحدات حماية الشعب.وعلى الرغم من وجود اتفاقية سارية بوساطة روسية، لا تزال تركيا تريد إعادة توطين اللاجئين السوريين العرب في المناطق الكردية، وهي سياسة قد تؤدي إلى تطهير عرقي. على الرغم من أن تركيا تستضيف أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري، إلا أن أنقرة تهدد بـ"فتح البوابات" أمام هجرتهم إلى أوروبا ما لم يكن هناك المزيد من الدعم لخطط تركيا في سوريا.وفي الوقت نفسه، من خلال بنك مملوك للدولة، انتهكت تركيا قانون العقوبات الأمريكي، قبل التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لعام 2015، مما قوض محاولات منع انتشار الأسلحة النووية.وعلاوة على ذلك، أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في سبتمبر الماضي، أنه من غير المقبول ألا تمتلك تركيا أسلحة نووية خاصة بها.مع ظهور تركيا كعائق أمام الناتو أكثر من كونه رصيدا، فإنه يطرح السؤال عما يمكن القيام به؟ لا توجد آلية أو سابقة لطرد عضو في الناتو.أحد الاحتمالات هو محاولة تعديل معاهدة شمال الأطلسي للسماح بمعاقبة أو طرد دولة عضو. ومع ذلك، من غير المرجح أن ينجح هذا: سوف يحتاج إلى دعم بالإجماع - ويمكن لتركيا أن تستخدم حق النقض. قد يقاوم أعضاء الناتو الآخرون خوفًا من العقوبة التي قد يتعرضون لها في يوم من الأيام.بدلًا من ذلك ، قد يرغب حلف الناتو في إزاحة وقته. ربما يخسر أردوغان الانتخابات المقبلة. وفي الوقت نفسه، يمكن عمل نوع من المكافآت. قد تدعم أنقرة خطة الناتو الدفاعية لبولندا ودول البلطيق في مقابل دعم محدود لعمليات تركيا في سوريا.ومع ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية في تركيا لن تأتي إلا بعد أربع سنوات أخرى، ومن السابق لأوانه استنتاج أن أردوغان سيخسر. على الرغم من الانكماش الاقتصادي، إلا أنه ما زال يتمتع بشعبية كبيرة، ولا يزال يتمتع بجميع أدوات السلطة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تتعارض ترتيبات المعاملات مع روح التحالف، وأنشطة تركيا في سوريا ليست شيئًا ينبغي على حلف الناتو أن يسانده بجدية.أفضل خيار لحلف الناتو هو استخدام "الحب العنيف" مع أنقرة. بدون الناتو، تركيا ضعيفة، خاصة بعد سنوات من التطهير داخل قواتها المسلحة. تمتلك تركيا حاليًا طائرات مقاتلة أكثر من الطيارين القادرين على قيادتها، ومع اعتقال أكثر من نصف ضباطها رفيعي المستوى أو إجبارهم على التقاعد ، فقدت تركيا ثروة من المعرفة والخبرة والخبرات.توفر المادتان 4 و 5 من معاهدة شمال الأطلسي لتركيا مظلة أمنية غير مسبوقة. تدعو المادة 4 الدول الأعضاء إلى "التشاور" مع بعضها البعض كلما كانت أراضيها أو أمنها مهددًا، وتنص المادة 5 على أن الهجوم ضد واحد هو هجوم على الجميع.لكن دعم الناتو لتركيا يتجاوز نداء الواجب. من استخدام تركيا للمعدات العسكرية التي ينتجها أعضاء الناتو، إلى نشر نظام الدفاع الجوي الإسباني باتريوت ووجود قواعد الناتو في الأناضول، فإن أمن تركيا مضمون.كما يتلقى الضباط الأتراك التدريب من خلال حلف الناتو وتبادل وجهات النظر والخبرات مع بعض أكثر الجيوش تطورًا في العالم، فضلًا عن تبادل المعلومات الاستخبارية وفرصة المشاركة في مهام الناتو.يجب إبلاغ تركيا أن استمرار العناد قد يؤدي إلى قيام حلف الناتو ودوله الأعضاء بتوفير تعاون أساسي فقط.يجب أيضًا توضيح أن أي شيء يتجاوز الدعم المحدود قد يصبح مرهونًا بتأييد أنقرة للمواد الأخرى من معاهدة شمال الأطلسي، مثل المادة 1، التي تنص على أنه قبل اللجوء إلى قوة حلف الناتو، يجب عليهم أولًا البحث عن وسائل سلمية في مثل هذا بطريقة لا تتعرض للخطر السلام والأمن الدوليين والعدالة، والمادة 2، التي تدعو الأعضاء إلى تعزيز مؤسساتهم الحرة من خلال تعزيز ظروف الاستقرار والرفاهية.يجب تذكير تركيا بفوائد عضويتها في الناتو وعواقب فقدان النوايا الحسنة. من مصلحة أنقرة البحث عن قضية مشتركة مع أكثر التحالفات العسكرية نجاحًا في العالم - وإلا فإن تركيا تخاطر بأن تصبح مجرد قمر صناعي آخر روسي دائم الالتصاق بمداره.