عماد الدين أديب يكشف تفاصيل طلب قطر المصالحة مع السعودية

قال الإعلامى عماد الدين أديب، إن الخلاف بين الدول المقاطعة لدولة قطر هو ليس خلاف مع قطر كدولة أو ككيان أو كشعب ولكن مع صانع القرار القطرى الذى يكون عضو مؤسس فى مجلس التعاون الخليجي وعضو في جامعة الدول العربية.



وأضاف الإعلامى عماد الدين أديب خلال تصريحات تليفزيونية، أن قطر من أهم الدول المصدرة للغاز وصاحبة صندوق سيادى كبير ودولة ذات شأن عظيم فى العالم العربى كان عليها أن تستغل إمكانياتها من أجل خدمة المشروع العربي وليس اللعب مع الأعداء.



وتابع عماد الدين أديب، أن قطر ترتبط بعلاقات خاصة مع تركيا وإيران وإسرائيل وتقترب من المشاريع المضادة للمشروع العربي أكثر من اقترابها مع المشروع العربى.



وأوضح عماد الدين أديب، أن المشكلة الكبرى هى من يحكم فى قطر لديه عقدة الدولة ذات الجيمغرافية أو التعداد السكاني القليل، مشيرا إلى أن شيمون بيريز قال لحاكم قطر إن دولة قطر تستطيع أن تكون إسرائيل الخليج بمعنى أن تكون دولة صغيرة لكن دورها أكبر من تعدادها السكاني.



وأكد عماد الدين أديب، أن قطر اختارت سياسة الرهان على ما يعرف بالإسلام السياسي فى المنطقة وأختارت أن ترى جماعة الإخوان المسلمون هى الجماعة التى تستطيع أن تكون ضد الحكومات القائمة على الملكيات غير القائمة على غرار قطر أو ضد الحكومات القائمة على حكم عسكرى.

