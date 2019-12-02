ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عماد الدين أديب يكشف تفاصيل طلب قطر المصالحة مع السعودية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:03 ص
الإعلامى عماد الدين
الإعلامى عماد الدين أديب
Advertisements
قسم التوك شو
قال الإعلامى عماد الدين أديب، إن الخلاف بين الدول المقاطعة لدولة قطر هو ليس خلاف مع قطر كدولة أو ككيان أو كشعب ولكن مع صانع القرار القطرى الذى يكون عضو مؤسس فى مجلس التعاون الخليجي وعضو في جامعة الدول العربية.

وأضاف الإعلامى عماد الدين أديب خلال تصريحات تليفزيونية، أن قطر من أهم الدول المصدرة للغاز وصاحبة صندوق سيادى كبير ودولة ذات شأن عظيم فى العالم العربى كان عليها أن تستغل إمكانياتها من أجل خدمة المشروع العربي وليس اللعب مع الأعداء.

وتابع عماد الدين أديب، أن قطر ترتبط بعلاقات خاصة مع تركيا وإيران وإسرائيل وتقترب من المشاريع المضادة للمشروع العربي أكثر من اقترابها مع المشروع العربى.

وأوضح عماد الدين أديب، أن المشكلة الكبرى هى من يحكم فى قطر لديه عقدة الدولة ذات الجيمغرافية أو التعداد السكاني القليل، مشيرا إلى أن شيمون بيريز قال لحاكم قطر إن دولة قطر تستطيع أن تكون إسرائيل الخليج بمعنى أن تكون دولة صغيرة لكن دورها أكبر من تعدادها السكاني.

وأكد عماد الدين أديب، أن قطر اختارت سياسة الرهان على ما يعرف بالإسلام السياسي فى المنطقة وأختارت أن ترى جماعة الإخوان المسلمون هى الجماعة التى تستطيع أن تكون ضد الحكومات القائمة على الملكيات غير القائمة على غرار قطر أو ضد الحكومات القائمة على حكم عسكرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخيانة تجرى في دمائها.. هاشتاج #قطر_تخون_الخليج يتصدر تويتر

بسبب مونديال 2022 .. تامر أمين يهاجم قطر: درجة الحرارة هناك 50 ..فيديو

ترشيحاتنا

شاهد | الظهور الأول للخطيب ومحسن صالح معا في الأهلي

بعد تسلم شقيقه التركة .. القصة الكاملة لميراث هيثم أحمد زكى

آخر كلام.. الكاف يكشف حقيقة إعادة مباراة الأهلي والنجم الساحلي

اخبار الزمالك اليوم.. مفيش قناة فضائية.. وإصابة ميتشو بالسرطان.. وطارق حامد يطلب 20 مليونا

نادي محمد صلاح.. رئيس المقاولون العرب يكشف حقيقة بيع عثماثون طنطا

محمود وشيماء.. قصة زوجين ظهرا في مهرجان القاهرة السينمائي على كراس متحركة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيك وغير مكلف.. 20 صورة لتزيين منزلك بـ الأرفف الخشبية

عادة نفعلها عند صنع الكيكة تسبب التسمم المعوي

نجع حمادي الأشهر في الإنتاج.. عصارات العسل الأسود.. صناعة تاريخيه تبحث عن التطوير