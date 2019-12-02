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مرأة

من هنا الزاهد لـ مي عمر و دينا الشربيني.. نجمات تألقن بالفساتين البليزر.. من الأجمل؟

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:20 ص
الفساتين البليزر
الفساتين البليزر
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هاجر هانئ
تألقت فى الآونة الأخيرة مجموعة من النجمات بصيحة جديدة و مختلفة وهى الفستان البليزر التى تجمع بين تصميم الجاكيت الفورمال والفستان أيضا.

تعد صيحة بليزر الفستان من الصيحات الأكثر رواجا بين الفنانات فى عام 2019، فيتسم هذا التصميم بأنه يعد من الإطلالات الأنثوية الجريئة، كما يتميز هذا الموديل بأنه متعدد التصميمات و النقوشات التى تتناسي مع مختلف الأذواق.

وظهرت بعض الفنانات بالفستان البليزر، ليعززن جاذبيتهن ويظهرن أنوثتهن من خلاله، و هو ما منحهن أفضل إطلالة وكان من أبرزهن ياسمين صبرى و الفنانة التونسية درة و دينا الشربينى.

كما تألقت الفنانة هنا الزاهد و إليسا ونسرين طافش، كيم كارديشيان و ريم سعيدى و عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد.

إليكم الصور ...
من هنا الزاهد لـ مي عمر و دينا الشربيني.. نجمات تألقن بالفساتين البليزر.. من الأجمل؟
من هنا الزاهد لـ مي عمر و دينا الشربيني.. نجمات تألقن بالفساتين البليزر.. من الأجمل؟
من هنا الزاهد لـ مي عمر و دينا الشربيني.. نجمات تألقن بالفساتين البليزر.. من الأجمل؟
من هنا الزاهد لـ مي عمر و دينا الشربيني.. نجمات تألقن بالفساتين البليزر.. من الأجمل؟
من هنا الزاهد لـ مي عمر و دينا الشربيني.. نجمات تألقن بالفساتين البليزر.. من الأجمل؟
من هنا الزاهد لـ مي عمر و دينا الشربيني.. نجمات تألقن بالفساتين البليزر.. من الأجمل؟
من هنا الزاهد لـ مي عمر و دينا الشربيني.. نجمات تألقن بالفساتين البليزر.. من الأجمل؟
من هنا الزاهد لـ مي عمر و دينا الشربيني.. نجمات تألقن بالفساتين البليزر.. من الأجمل؟
من هنا الزاهد لـ مي عمر و دينا الشربيني.. نجمات تألقن بالفساتين البليزر.. من الأجمل؟
من هنا الزاهد لـ مي عمر و دينا الشربيني.. نجمات تألقن بالفساتين البليزر.. من الأجمل؟
من هنا الزاهد لـ مي عمر و دينا الشربيني.. نجمات تألقن بالفساتين البليزر.. من الأجمل؟
من هنا الزاهد لـ مي عمر و دينا الشربيني.. نجمات تألقن بالفساتين البليزر.. من الأجمل؟
من هنا الزاهد لـ مي عمر و دينا الشربيني.. نجمات تألقن بالفساتين البليزر.. من الأجمل؟
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