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تكنولوجيا

الصين تطبق قانونا يشمل التعرف على الوجه عند شراء خطوط الهواتف

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:43 ص
الصين تطبق قانونا
الصين تطبق قانونا يشمل التعرف على الوجه عند شراء خطوط الهاتف
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ندى على
أقرت الحكومة الصينية عددا من الإجراءات الجديدة على مشترى خطوط الهواتف المحمولة من بينها قانون يشمل التعرف على الوجه عند شراء تلك الخطوط.

وذكر موقع SlashGear"" أن القانون قد دخل حيز التنفيذ بدءا من أمس، الأول من ديسمبر، ويمثل القرار خوفا كبيرا بين المواطنين الذين سيتم إجراء فحص الوجه لهم وفق القانون الجديد.

وأثار القانون قلق المواطنين الصينيين حيث أنه تجاوز ما قد يعتبره البعض طبيعيًا لتقديم طلبات للحصول على خطوط الهاتف المحمول أو شراء بطاقة SIM، حيث أن المواطنين يقدمون بالفعل بطاقات اثبات الشخصية والهوية الوطنية عند شرائهم تلك الخطوط وهو ما يجعله أمرا غير عاديا بالنسبة للبعض.

ويساعد القانون الجديد الحكومة في تنمية قاعدة بياناتها لتشمل بيانات التعرف على الوجه، حيث أن هناك بالفعل خدمات مالية تستخدم ميزة التعرف على الوجوه كميزة للأمان.

وهناك مخاوف كبيرة من قدرة الحكومة الصينية من الحصول على هذه البيانات من أجل شبكة المراقبة التابعة لها، ونظرًا للعدد الضخم من الممتلكين للهواتف والخطوط، فإن هذا سيشمل عددًا هائلا من مواطني الصين.

ويخشى البعض من تأثير مثل هذا القانون على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي،وحرية الرأى، والخصوصية، وبحسب الموقع فإن القانون الجديد يمثل بالأساس هدفًا كبيرًا للسلطات الصينية.
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