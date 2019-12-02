الفيديوهات المخلة | جوهرة تنضم لـ القائمة.. وهؤلاء النجمات أشهر ضحايا التسريبات

انضمت الراقصة الروسية جوهرة لقائمة النجمات صاحبات الفيديوهات المخلة والفاضحة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.



الفيديو الأحدث في هذه القائمة يحوي مقاطع خادشة للحياء تظهر فيها الراقصة مع أحد أصدقائها ويدعى خالد، والذي أكد أنهما متزوجان بالفعل.



وبرر "خالد" صديق جوهرة هذا الفيديو الفاضح بأنهما أرادا توثيق علاقتهما الزوجية من خلال فيديو يشاهدانه كلما أرادا، وهو التفسير الذي لم يقنع الكثيرين.



أما جوهرة فلم ترد على الفيديو، واكتفت بوضع صورة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، لـ حالة تعبر عن حزنها وصدمتها.



جوهرة ليست الوحيدة التي تعرضت لهذا الموقف، ولتسريب فيديوهات غير لائقة لها على السوشيال ميديا، حيث تعرضت الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج لموقف شبيه، بعد تسريب فيديوهات لهما .



وبررت الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج تصوير هذه الفيديوهات بأنهما كانا متزوجتين من رجل عرفيا، وهو ما لم يكن معلنا من قبل.



قائمة التسريبات أكثر من أن تحصى وتضم عددا كبيرا من النجمات على مر السنين، ابتداء من تسريب فيديو للفنانة السورية نانا، في أوضاع مخلة مع أحد أصدقائها، مرورا بفيديو اللبنانية مروة من أحد المشاهد المحذوفة من أحد أفلامها، والذي تم تسريبه لاحقا عبر يوتيوب، فضلا عن عشرات الفيديوهات الفاضحة لعدد من النجمات العربيات.