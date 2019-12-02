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أخبار البلد

37 مليون مصاب بالايدز في العالم .. حقائق عن فيروس نقص المناعة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:49 م
الايدز - صورة تعبيرية
الايدز - صورة تعبيرية
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عبدالصمد ماهر
الكثير من الأشخاص ينزعج وربما لا يريد سماع أن هناك شخصا ما مصاب الإيدز والمعروف طبيا بفيروس نقص المناعة، لذا نسلط الضوء في التقرير التالي بعض الحقائق عن المرض.

تعريف عام 

تعني كلمة "إيدز" متلازمة نقص المناعة المكتسب، ويمكن أن تظهر عندما يدمر فيروس نقص المناعة البشري الجهاز المناعي إلى حد أنه لا يصبح قادرًا على محاربة العدوى البسيطة.

حقائق عن المرض 

وفقا لوزارة الصحة السعودية هناك 37 مليون شخص يعيش بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم، وبشكل عام، النساء يشكلن نحو نصف المصابين بفيروس نقص المناعة البشري في جميع أنحاء العالم.

إذا تم تشخيص المرض في الوقت المناسب، ومع تناول الأدوية الفعالة، يمكن أن يعيش الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشري على نحو طبيعي، ومع العلاج الفعال، لا يمكن للناس الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشري أن ينقلوا الفيروس إلى أي شخص آخر، ويرجع ذلك إلى أن العلاج يمنع تكاثر الفيروس، كما أنه ليس هناك علاج لفيروس نقص المناعة البشري حتى الآن.

الجهود العالمية

= تقديم الدعم اللازم للبلدان المنخفضة الدخل.
= التركيز على أهمية التوسع، وزيادة التغطية بالخدمات الوقائية والعلاجية لعدوى الإيدز محليًّا وعالميًّا.
= رصد انتشار الإيدز والعدوى بفيروسه على الصعيد العالمي، ورصد مدى توافر خدمات العلاج، والوقاية ذات الصلة.
= تأمين الأدوية ومستلزمات التشخيص، والوسائل الأخرى اللازمة لمكافحة فيروس الإيدز، وضمان إمدادات كافية منها.
دعوة كل الجهات المعنية على الصعيد العالمي إلى مزيد من الاهتمام بوباء الإيدز والعدوى بفيروسه وإبداء مزيد من الالتزام بمكافحته.
= وضع السياسات وتوفير الإرشادات القياسية والتقنية لمساعدة البلدان على تعزيز التدخلات في القطاع الصحي بهدف مكافحة الإيدز، والعدوى بفيروسه.
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