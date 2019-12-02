وطن يقبل أطفاله.. عائشة المرزوقي تجبر ولي عهد أبوظبي على زيارتها.. تفاصيل

طفلة إماراتية حاولت مد يدها لتصافحه، ولكنها لم تنجح، إذ لم يرها ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في الموكب الحافل الذي أُعِدَ لاستقبال ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة الأمير محمد بن سلمان.



الطفلة عائشة المرزوقي هي الطفلة الإماراتية التي زارها ولي عهد أبوظبي في منزلها بعدما شاهد مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لها، بينما حاولت أن تمد يدها له لتصافحه في موكبه لاستقبال ولي العهد السعودي، بعد أن قطعت الممشى الذي يسيران فيه لتكون ضمن الأطفال المتراصين على طول الصف القريب منه، ولكنها لم تتمكن من ذلك.



ورصد مقطع الفيديو الذي نشره وزير خارجية الدولة الإماراتية الشيخ عبدالله بن زايد لقطات من الزيارة التي أجراها شقيقه ولي عهد أبوظبي لمنزل الطفلة عائشة المرزوقي ولقائه بها وبأهلها في لفتة انسانية.



وظهر الشيخ محمد بن زايد في مقطع الفيديو وهو يقبل رأس ويد الطفلة عائشة المرزوقي؛ لجبر خاطرها.



وعلق نشطاء على موقع "تويتر" على مقطع الفيديو وكانت أكثرها تأثيرا من بين تلك التعليقات «وطن يقبل اطفاله».



وتعددت التغريدات المادحة لصنيع ولي عهد أبوظبي مع الطفلة الإماراتية الصغيرة عائشة المرزوقي ما بين مشيدة بما فعل وأخرى مثنية على رد فعله من أجل جبر خاطرها وأخرى تدعو الله أن يحفظه ويحفظ الدولة الإماراتية وباقي قادتها.