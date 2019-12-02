عرض خاص لفيلم نورا تحلم بمهرجان مراكش بحضور هند صبرى

احتفل المهرجان الدولى للفيلم بمراكش​ بالممثلة التونسية ​هند صبري​ ونجاح فيلمها "​نورا تحلم​"، بعرضه عرضًا خاصا وإقامة فعالية إحتفالية ضمن فعاليات المهرجان، وحضرها من أسرة الفيلم أحد ممثليه حكيم.



يذكر أن هذا العام يعتبر من الأعوام المميزة في مسيرة صبري، التي توّجت فيها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجانات الجونة وأيام قرطاج السينمائية عن فيلمها "نورا تحلم"، وحقق فيلمها المصري "الفيل الأزرق 2" إيرادات قياسية تجاوزت الـ100 مليون جنيه للمرة الأولى في تاريخ السينما المصرية، كما حقق فيلمها "الممر" أيضا إيرادات قياسية، إضافة لإعجاب الجمهور العربي كله بالعمل.



تعود النجمة هند صبرى للسباق الرمضانى المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب دام لثلاثة سنوات منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، وتحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.



هند صبري قدمت جائزة فاتن حمامة لزميلتها الفنانة منة شلبى، أثناء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 41، برئاسة السيناريست محمد حفظى، كما أحتفل الحاضرين بعيد ميلاد هند داخل قاعة الحفل بحضور عدد كبير من النجوم.



وزارت هند صبري مؤخرا أكبر مخيم للاجئين في العالم يضم مليون لاجئ روهينجي.



