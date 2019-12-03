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اقتصاد

مصر تستضيف اجتماعات الخبراء الأفارقة في شرم الشيخ

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:03 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
اعلنت وزارة المالية، عن استضافة مدينة شرم الشيخ، اليوم للاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء لاجتماع لجنة وزراء المالية الـ15 تحت عنوان «F15»، فى إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

وذكرت الوزارة ، أن الوزارة سوف تنظم بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي يوم ٦ ديسمبر الجاري، اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15»؛ لمناقشة آخر تطورات الإصلاح المالي والموازني للاتحاد الأفريقي، ومراجعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتمويل، ووضع مساهمات الدول الأعضاء، وتطوير القواعد الإجرائية لعمل اللجنة، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية للاتحاد، والتنبؤ بإيراداته، وتقليل الاعتماد المفرط على الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقلال المالي الذاتي له.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15» التي كان قد تقرر إنشاؤها في اجتماعات قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بتفويض واسع للرقابة على إعداد الموازنة السنوية للاتحاد الأفريقي وصندوق الاحتياطي.
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