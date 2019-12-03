في عيد ميلاد ديما بياعة | تعرف على رد فعلها بعد زواج طليقها تيم حسن

يصادف اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة السورية ديما بياعة، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1978، وتحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ41.



ديما كانت متزوجة من النجم تيم الحسن وأنجبت منه ولدين وانفصلت عنه بعد خلافات كثيرة ولكن بعد مرور فترة على زواجهما وعند سؤالهما عن موقفها من التعاون الفني معها قالت: "لا أمانع العمل مع ، فنحن اصبحنا اصدقاء الآن بعد الانفصال وإذا وجدت العمل الذي يضيف له ولي سوف اوافق عليه".



وفي مايو 2017، قامت ديمة بياعة بعمل مداخلة هاتفية على برنامج "صباح العربية" المذاع عبر قناة العربية الفضائية، أوضحت فيها رد فعلها بعد سماعها خبر زواج طليقها الفنان السوري تيم حسن، من صديقتها الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.



وأعربت ديمة بياعة خلال المداخلة عن سعادتها بزواج وفاء الكيلاني من طليقها ووالد طفليها "ورد وفهد"، مشيرة إلى أنها علمت بخبر الزواج من خلال وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.