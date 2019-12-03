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أخبار العالم

تقديرا لهم | الهيئة العامة للترفيه تنظم زيارة للمسنين لموسم الرياض

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:25 م
الهيئة العامة للترفيه
الهيئة العامة للترفيه
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محمود نوفل
نظّمت الهيئة العامة للترفيه، زيارة للمسنين إلى "موسم الرياض"، في بادرة تقديرية لهذه الفئة، بدعم وتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس "موسم الرياض"، تركي آل الشيخ.

وهدفت الزيارة التي شملت منطقة "رياض ونتر وندرلاند"، إلى تعريف المسنين ومرافقيهم ببعض فعاليات "موسم الرياض"، حيث سخّرت الهيئة العامة للترفيه كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة هذه الفئة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

من جانب آخر، أقامت الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون مع جمعية المتقاعدين الأهلية بمنطقة الرياض، مبادرة لنشر ثقافة المشي بين أطياف المجتمع كافة، في منطقة "الرياض بوليفارد" يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019.

وشارك في المبادرة مجموعة من أعضاء الجمعية يمارسون نشاط المشي الجماعي دوريًا مساء كل يوم أربعاء.

وانطلقت المسيرة من البوابة الرئيسية لمنطقة "الرياض بوليفارد" مرورًا بالممر المضيء، حيث شملت كذلك النافورة الراقصة وكل المرافق التي حولها، حتى مغادرتهم عبر بوابة كبار الشخصيات.

يذكر أن "موسم الرياض" - الذي سجّل حتى اللحظة أكثر من 8 ملايين زائر لفعالياته - يضم 12 منطقة موزعة في مختلف أنحاء العاصمة على مساحة 14 مليون متر مربع، وهي: الرياض بوليفارد، وواجهة الرياض، ومعرض الرياض للسيارات، ورياض ونتر وندر لاند، وملاعب الرياض، والحي الدبلوماسي، والمربع، والملز، ووادي نمار، ونبض الرياض، ورياض سفاري، وصحارى الرياض.

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