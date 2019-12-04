ميسي يفوز بجائزة الهداف التاريخي لـ الدوري الإسباني

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، جائزة صحيفة آس الإسبانية، حيث يعد الرقم القياسي لأكثر المُسجلين في الدوري الإسباني على مر التاريخ.



جائزة ميسي التي حصدها بعد أقل من يوم من فوزه بالكرة الذهبية السادسة في تاريخه.



وساهمت أهداف ميسي في الدوري الإسباني في الفوز بلقبه لعشر مرات مع البلوجرانا، كما نجح في فرض اسمه لاعب الموسم في عشر مواسم بالدوري.



وأنهى ميسي مواسم 2009/ 2010، و2011/ 2012، و2012/2013، و 2016/2017، و2017/2018، و2018/2019، في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني.



ويتصدر ميسي القائمة برصيد 428 هدفا، سجلهم في 461 مباراة، منذ بدايته في موسم 2004/2005 وحتى الآن، ويأتي في مركز الوصيف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اللاعب السابق لنادي ريال مدريد، ورصيده 311 هدف، في 292 مُباراة.

