أخطأت في حق نفسي .. أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب .. فيديو

كشف الفنان أحمد سعد، أن اختياراته فى الزواج لم تكن موفقة إلى حد بعيد، وأن السبب فى ذلك قد يعود إلى الطرفين وطباعهما.





وقال أحمد سعد، خلال لقائه فى برنامج "MBCTrending" : إننى لا أنظر الى أخطاء الغير ولكن دائما أحب أن أقيم تجربتى ووجدت بعد أن حاسبت نفسى أننى كنت مخطئًا فى حق نفسى وأنني كان من المفترض عدم اتخاذ قرار الزواج ومن الافضل كنت أهتم بعملي فقط.





وأضاف أحمد سعد: بالنسبة لأزمة الفنانة سمية الخشاب وتحديدًا حكم المحكمة بحبس سمية الخشاب 3 سنوات بسبب تقديمها شيكاً لأحمد سعد بدون رصيد؛ أمر غضبت منه، لأن هناك نوعًا من سوء التفاهم.





وأوضح أحمد سعد، : كنا قد اتفقنا على حل الأزمة بيننا بكتابة ورق رسمى عبارة عن تنازل كل مننا عن حقوقه وفى هذه الفترة كنت قد حصلت على رفض من البنك على الشيك الذى حصلت عليه من سمية الخشاب وأنه بدون رصيد.





واستطرد أحمد سعد، : وقمت وقتها بإرسال الشيك إلى المحامي لرفع قضية به وهى كانت على علم بهذا الأمر وعندما اتفقنا على حل الأزمة قالت لى إنها ستقوم بالتنازل عن كل حقوقها وكذلك أنا وذلك من خلال المحامين ولكن توقف الصلح بسبب انشغالى فى عدة أعمال وكذلك سمية وفى هذا التوقيت صدر الحكم.



