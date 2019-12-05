ندوة هند صبري وجولشيفته فرحاني في مراكش كامل العدد

جمهور كبير حضر محاور نقاش النجمة هند صبري والنجمة الإيرانية جولشيفته فرحاني، حيث تمت المقارنة بين مسيرة كل منهما، إذ بدأت كل منهما وعمرها ١٤ عاما وحصلتا على جوائز أفضل ممثلة هند في قرطاج وجولشيفته في إيران وتركت كل منهما بلادها في سن صغيرة، هند باختيارها للسينما المصرية وجولشيفته لأسباب سياسية هاجرت لأمريكا.





وكان هناك محور آخر للنقاش حول الفرق بين السينما المصرية والإيرانية، وعُرضت أجزاء من أفلام هند مع داود عبد السيد، ويسري نصر الله، "صمت القصور"، وآخر أفلامها "نورا تحلم"، كما عرضوا لـ جولشيفته مشاهد من أفلامها مع ريدلي سكوت وجيم جارموش ومشاهد من أعمالهم الكوميدية.





وكان المهرجان احتفى منذ عدة أيام بالنجمة هند صبري ونجاحات فيلمها التونسي نورا تحلم بعرضه غرضا خاصا واقامة فعالية إحتفالية ضمن فعاليات المهرجان وحضرها من أسرة الفيلم أحد ممثليه حكيم.



