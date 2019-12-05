الجامعة العربية: يجب إجراء انتخابات في فلسطين ..فيديو

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه من الضروري إجراء انتخابات في فلسطين، والطبقة السياسية في فلسطين مدركة ضرورة تجديد شرعية النظام الفلسطيني متصدر المشهد.





وأضاف حسام زكي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي إم سي"، أن تجديد الشرعية يحتاج إلى انتخابات.





وتابع حسام زكي "الفلسطينيون قادرين على إجراء انتخابات إذا توافقوا وهناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك".



