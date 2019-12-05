شاهد.. اللمسات الأخيرة لقصر البارون قبل انتهاء ترميمه آخر ديسمبر

كشفت وزارة الآثار أنه جار وضع اللمسات الأخيرة لقصر البارون، وذلك تمهيدًا للانتهاء من الأعمال في نهاية الشهر الجاري.



وكشف د. خالد العناني وزير الآثار أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل القصر ليصبح معرضًا يروي تاريخ حي هيليوبوليس على مر العصور.



وقال العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، إن نسبة الأعمال التي تم الانتهاء منها تمت على قدم وساق تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تمهيدًا للافتتاح الوشيك، وتبلغ تكلفة المشروع أكثر من 100 مليون جنيه.



من جانبها قالت نيفين العارف المستشار الإعلامي لوزارة الآثار إن القصر سيروي تاريخ حي هيليوبوليس ليشمل مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسامات الإيضاحية والخرائط.



كذلك المخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.



وقامت وزارة الآثار بتوثيق كل الأعمال بمجموعة صور قام بها أحمد رميح مصور وزارة الآثار.

