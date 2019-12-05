الهلال السوداني يتحدى: مش خايفين من الأهلي

أكد مدير الكرة بنادي الهلال السوداني محمود جبارة، أهمية وصعوبة مواجهتهم أمام النادي الأهلي، والتي ستقام يوم غد الجمعة باستاد الأهلي في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.



وقال مدير الكرة بنادي الهلال في تصريحات لإحدى الصحف السودانية، إن المواجهة تعد نهائي مبكر وستكون شرسة، خاصة وأن الفريقين من أعرق الأندية الإفريقية.



وشدد محمود جبارة على أن نادي الهلال لا يخشى مواجهة الأهلي ولكن الفريق يعمل له ألف حساب، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني درس النادي الأهلي بشكل جيد.



وأوضح مدير الكرة بنادي الهلال السوداني، أن جميع اللاعبين لديهم حماس كبير لهذه المواجهة، ويبحثون عن الخروج بنتيجة إيجابية.



ومن جانبه يسعى النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز بتلك المباراة لحصد أول 3 نقاط في مشواره الإفريقي، وذلك عقب الخسارة من فريق النجم الساحلي بهدف ياسين الشيخاوي في أولى جولات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.