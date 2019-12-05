لأول مرة في مصر.. مروة نصر نجمة حفل ختام Miss Eco Teen غدًا

بمشاركة 21 دولة، تستعد النجمة مروة نصر، لإحياء حفل ختام "Miss Eco Teen"، وذلك مساء غدًا الجمعة بفندق الماسة مدينة نصر، لاختيار ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات لعام ٢٠١٩ لأول مرة في مصر.



وتضم لجنة التحكيم كلًا من دكتورة آمال رزق رئيسة ومنظمة المسابقة، والفنان إدوارد، وملكة جمال العالم للسياحة والبيئة لعام ٢٠١٩ سوهيان سيبريانى، وخبير التجميل ألياس تاببيلو، والكاتبة وفاء ماهر، وخبيرة التغذية دعاء سهيل، ومصممة الأزياء أميمة عزوز.



جدير بالذكر أن مسابقة Miss Eco Teen ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، قد انطلقت رسميًا فى مصر خلال شهر نوفمبر، والهدف الرئيسى من المسابقة هو اختيار أفضل ملكة فى سن المراهقة للمشاركة في عدد من الخدمات والنشاطات الاجتماعية في المجتمع التي تساعد على تنشيط السياحة والبيئة.